Aracı ile sokakta kavga eden grubu biçti geçti!

Mersin'de bir otomobil sürücüsü sokak ortasında kavgaya tutuşan bir grubun arasında dalarak, yaralanmalarına sebep oldu. O anlar kameraya böyle yansıdı...

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Aracı ile sokakta kavga eden grubu biçti geçti!

Mersin'de bir otomobil sokak arasında kavga eden grubun arasına daldı, olayda 2 kişi yaralandı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde sokak arasında iki grup arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Tekme ve sopaların kullanıldığı kavga sırasında, 13 AAB 901 plakalı araç süratle kaçışan kalabalığın arasına daldı. Olayda 2 kişi yaralanırken, sürücü daha sonra aracı terk ederek olay yerinden kaçtı. 2 yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aracı ile sokakta kavga eden grubu biçti geçti!

Olay sonrası polis ekiplerinin çalışmaları sürdüğü sırada araç sürücü Doğan İ. (30), polis merkezine giderek teslim oldu. Şüpheli, 'kasten yaralama' iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

O anlar kamerada

Öte yandan, araç sürücüsünün kavga eden kalabalığın arasında daldığı anlar ise bölgedeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kavga eden grupların bir birlerine sopa ile saldırdıkları sırada, bir aracın onlarca kişinin arasına hızla girdiği anlar yer aldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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