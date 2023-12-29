Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan tarihi çağrı: Zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstereceğiz

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, sınır ötesinde görev yaparken şehit düşen Kahraman Mehmetçiklerimiz ile İsrail'in insanlık dışı soykırımına maruz kalan Filistinliler için önemli bir çağrıda bulundu. Berat Albayrak ve Esra Albayrak, zulme karşı dik duruşu tüm dünyaya göstermek için herkesi yeni yılın ilk gününde gerçekleştirilecek olan Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüşe davet etti.



Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak’tan Galata Köprüsü’ndeki tarihi yürüyüş için çağrı: Zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstereceğiz

"HEPİNİZİ GLATA KÖPRÜSÜNE DAVET EDİYORUZ"

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak Türkiye Gençlik Vakfı'nın sosyal medya hesabından Kahraman Mehmetçiklerimiz ile Gazze için önemli bir çağrıda bulundu. Berat Albayrak, "Yeni yılın ilk sabahı saat 08.30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİT DÜŞEN MEHMETCİKLERİMİZN ACISINI HÜZNÜNÜ YAŞIYORUZ"

Berat Albayrak, "Sevgili gençler, kıymetli aileler bir yanda vatan müdaafası için sınır ötesinde mücadele ederken şehit düşen Mehmetçiklerimizin acısının hüznünü yaşıyoruz. Diğer yanda yaklaşık 3 aydır insanlık tarihinde benzerine az rastlanan bir soykırımı adeta canlı yayın ekranlarında takip ediyoruz." dedi.