Annesinin reddettiği babun yavrusuna belediye sahip çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda doğan ve annesi tarafından ilgilenilmeyerek, reddedilen babun yavrusuna belediye ekipleri annelik yapıyor.

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Annesinin reddettiği babun yavrusuna belediye sahip çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı'nda doğan ve annesi tarafından kabul edilmeyen babun yavrusuna ekipler annelik yapıyor. Yavru babuna 'Limon' ismini veren ekipler, gece gündüz onunla ilgileniyor.

2021 yılında 'Nisan' adı verilen yavruyu doğuran ve anneliği kabul etmeyen 'Nazo' adlı babun, bu yıl doğurduğu yavrusunu da kabul etmedi. 23 Aralık’ta Tarsus Doğa Parkı'nda hayata 'merhaba' diyen ve 'Limon' adı verilen yavruya ekipler adeta annesi gibi bakıyor. Önceki yavruyu büyüten ekipler, şimdi de kardeşi Limon’u aynı özenle büyütüyor. Sağlıklı bir şekilde doğan Limon’u kuvöze koyan ekipler, saat başı besliyor. Doğa parkında bulunan Ankara tiftik keçisinden sağdıkları sütle yavru babunu besleyen ekipler, rahat edebilmesi için her türlü konforu sağlıyor. Kuvözünde bulunan beze sarılan Limon, yeteri kadar büyüdüğünde kardeşinin olduğu yere yerleştirilecek.

Annesinin reddediği babun yavrusunu belediye sahip çıktı

"Çok sağlıklı bir yavru"

Tarsus Doğa Parkı'nda biyolog olarak görev yapan Yılmaz Ölmez, Limon’un sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "23 Aralık 2023 doğumlu. Çok sağlıklı bir yavru. Zaten renklerinden de belli. Besleniyor, idrarını, dışkısını yapabiliyor. Şimdilik bir sıkıntımız yok" dedi.

"Anne şefkati göstererek büyütüyoruz"

Daha önce de aynı anneden doğan Nisan’ı büyüttüklerini hatırlatan Ölmez, "Zaten tecrübemiz de var. Daha önce büyüttüğümüz bir babun yavrumuz daha vardı. O tecrübelerden de faydalanıyoruz ve anne şefkati göstererek büyütüyoruz" ifadelerini kullandı.
Ölmez, Limon'u annesinin kabul etmediğini belirterek, "Annesi maalesef anneliği kabul eden bir birey değil. Daha önceki yavrularını da kabul etmedi. Biz ikisini bu şekilde kuvözümüzde besleyerek kurtardık. Kuvözümüz olmasa büyük ihtimalle ölecekti bu yavru ama artık yaşıyor" diye konuştu.

Annesinin reddediği babun yavrusunu belediye sahip çıktı

"Bu bölgeye özgü olduğu için adını Limon koyduk"

Limon ismini koymalarının nedenini de anlatan Ölmez, "Sebebi hem bu bölgeye özgü bir narenciye çeşidi olduğu için hem de şu anda hasat zamanı olduğundan adını Limon koyduk" dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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