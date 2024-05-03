Apple, daha önce benzeri görülmemiş hisse alımına imza atıyor…

Teknoloji devi Apple, Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdiye kadar görülen en büyük rekor 110 milyar dolarlık hisse senedi geri alım programını açıkladı. Firmanın sırasıyla 2021 ve 2018'de görülen 90 ila 100 milyar dolarlık geri alım programlarının üzerinde bir rakam geldi.

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APPLE’DAN DEVASA GERİ ALIM PROGRAMI

Şirket, ABD'nin en büyük on hisse geri alım duyurusu listesinde ilk altı sırayı elinde tutuyor. Kendisini en büyük geri alımı 75 milyar dolar olan Chevron ve en büyük geri alımı 70 milyar dolar olan Google'ın ana şirketi Alphabet gibi rakipleri izliyor.

Geri alım programı haberi, Apple'ın Wall Street beklentilerini aşan olumlu üç aylık sonuçlarına ışık tuttu. Şirket sadece satış tahminlerini aşmakla kalmadı, aynı zamanda mevcut çeyrekte gelir artışına geri dönüş öngördü.

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Ek olarak, Apple art arda üç aylık temettü artışları serisini on iki yıla çıkardı. Şirket şu anda yatırımcılara hisse başına 0,24 dolar ödüyor ve temettü getirisi %0,5 seviyesinin biraz üzerinde. Hisse senedi fiyatı piyasa öncesi işlemlerde %8'in üzerinde yükselerek 180 doların üzerinde yer aldı.

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