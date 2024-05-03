Amerika’dan iş istihdam verileri paylaşıldı: İyileşme piyasaları hareket ettirdi…

Ekonomide yavaşlama ve enflasyon beklentileri başarısız olduğu için faiz oranları ve dolar 2024'te güçlü bir şekilde yükseldi. Ancak bugünkü rapor eğilimde olası bir değişiklik olduğunu gösterdi.

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Amerika’dan iş istihdam verileri paylaşıldı: İyileşme piyasaları hareket ettirdi…

ABD hükümeti Cuma n Tarım Dışı Bordro raporuna yayınladı. Buna göre, ABD ekonomisi Nisan ayında 175.000 iş ekledi. Bu sayı, 243.000 iş ve Mart ayının 315.000 (daha önce bildirilen 303.000'den revize edildi) için ekonomist tahminlerine karşı duruyor.

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İSTİHDAM VERİLERİ POZİTİF AÇIKLANDI

Nisan ayı için işsizlik oranı %3,8 ve Mart ayındaki %3,8 tahminlere kıyasla %3,9 idi. Veriler piyasalara dünya genelinde hareketlilik kazandırdı.

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Faiz oranları ve ABD doları, özellikle son birkaç hafta içinde 2024'te güçlü bir şekilde yükseldi. Çünkü piyasa ekonomik büyüme ve enflasyonda yavaşlama beklentileri başarısız oldu.

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Aslında faiz zamları oluşmaya başladı. Çarşamba öğleden sonra FOMC sonrası basın toplantısında, Fed Başkanı Jerome Powell'a birden fazla kez merkez bankasının oranların daha yüksek artırılması gerektiği fikrini düşünüp düşünmediği soruldu. Powell, soruya enflasyon ve diğer verilere göre hareket edileceğini söyledi.

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PİYASALAR HAREKETLENDİ

Geleneksel pazarlar da haberleri iyi karşılandı. ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemleri şu anda %1'den fazla yükseldi ve 10 yıllık Hazine getirisi 11 baz puan düşerek %4,47'ye düştü.

Dolar endeksi %0,8 düştü ve altın fiyatı %0,8 artarak ons başına 2,329 dolara yükseldi. Anca ons altın sonraki zamanda 2,293 seviyelerine kadar geri çekildi.

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