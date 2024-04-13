Antalya’da vatandaşın tatili zehir oldu: Teleferik kazasının ön raporu ortaya çıktı…

Antalya’da yaşanan teleferik kazası, Türkiye gündemindeki tazeliğini koruyor. Bayram tatiline denk gelen kazanın faciaya dönüşmemesi için yetkililer elinden geleni yaptı. Kazaya ilişkin bilirkişi ön raporu ise hazırlandı.

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Antalya’da vatandaşın tatili zehir oldu: Teleferik kazasının ön raporu ortaya çıktı…

1 kişinin hayatını kaybettiği onlarca kişinin yaralandığı teleferik kazasında bilirkişi ön raporu hazırlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konunun takipçileri olduğunu belirtti. Diğer yandan, 13 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

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BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPORUNU HAZIRLADI

Antalya’da yaşanan teleferik kazasında belediye ve gerekli AFAD ivedilikle çalıştı. Mahsur kalan yüzlerce vatandaş devletin yardımıyla kurtarıldı. Teleferik, Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteriyordu. Adalet Bakanı Tunç,

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“Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmektedir.”

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BAĞLANTI NOKTALARI ÖN PLANDA

“Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmektedir.”

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SORUŞTURMADA 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

“İlgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığı tespit edilmiş, bahsi geçen teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.”

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