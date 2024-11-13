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Antalya'da sır dolu ölüm: Aynı odada 3 kardeşin cesedi bulundu!

Antalya'nın Güzeloba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir apartmanın 8'inci katındaki dairede, İran uyruklu kardeşe ait ceset bulundu.

Antalya'da sır dolu ölüm: Aynı odada 3 kardeşin cesedi bulundu!
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Antalya'nın Güzeloba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir apartmanın 8'inci katındaki dairede, İran uyruklu kardeşe ait ceset bulundu.

Antalya'da sır dolu ölüm: Aynı odada 3 kardeşin cesedi bulundu!

Antalya'nın Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki dairede, İran uyruklu kardeş 3 genç ölü bulundu.

Güzeloba Mahallesi'nde yeni taşındıkları binanın 8’inci katında oturan İran uyruklu 3 kardeşten haber alamayan yakınları, bugün saat 15.00 sıralarında polise ihbarda bulundu.

3 KARDEŞİN CESEDİ AYNI ODADA BULUNDU

Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi. Çilingir ile eve giren polis, kardeşleri aynı odada ölü buldu.Kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce öldükleri belirlenirken, polisin evdeki incelemeleri sürüyor.

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