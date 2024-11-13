Canan Karatay'dan Dubai çikolatasına, zehir zemberek açıklama!

Prof. Dr. Canan Karatay, son zamanların lezzet çılgınlığı haline gelen Dubai çikolatası hakkında canlı yayında, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, TGRT Haber'de Gülden Kalecik Demirtaş'ın sunduğu Gündem Özel Programı'na konuk oldu.

Milyonlarca vatandaşın sağlığını ilgilendiren pek çok konuya açıklık getiren Prof. Dr. Karatay, 'Dubai çikolatası" ile ilgili kendisine yöneltilen soruya şöyle cevap verdi:

"ZEHİR" ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

"Zehir. Firmaların yaptığı, ürettiği bir zehir. Yesinler, vücutlarına asit yapsınlar, hastalansınlar, kanser olsunlar. Ondan sonra 'annem de kanser oldu ben de olacağım' diye beklesinler.

İnsanlar zehre koşmuyor. İnsanlar akıllarını yapay zekaya bıraktılar. Yani yapay zeka şeytandır. Beyinlerinizi şeytana bırakmayın. Hazır olan her şey zehir, fabrikadan çıkan her şey zehir artık. Bunu artık kabul etmek lazım."

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