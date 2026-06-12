Antalya'da hareketli dakikalar: Sinir krizi geçiren kadın kendini eve kilitleyip ateşe verdi!

Kepez ilçesinde yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bi kadın, sinir krizi geçirip evini ateşe verdi. Olay yerine gelen ekiplere zor anlar yaşatan kadın yangına müdahale edilmesinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü.

Kepez ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın, evini ateşe verip kendisini içeri kilitledi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, yangını söndürüp kadını dışarı çıkardı. Kepez'de paniğe neden olan olayda, dairesini ateşe veren kadın uzun süren ikna çabalarına rağmen kapıyı açmadı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

EVİ ATEŞE VERİP KENDİNİ İÇERİ KİLİTLEDİ

Olay, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3864 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ç.A., yalnız yaşadığı evi ateşe verdikten sonra kendisini içeri kilitledi. Apartman sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLERİN İKNA ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ

Olay yerine gelen ekipler, bodrum kata inerek Ç.A.'dan kapıyı açmasını istedi. Ancak tüm ikna çabalarına rağmen Ç.A. kapıyı açmadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak daireye girdi. Ekipler, açık durumdaki ocağı kapatırken, yanan halı ve perdeleri de söndürdü.

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SAĞLIK EKİPLERİNE DE ZORLUK ÇIKARDI

Polis ekipleri, direnen Ç.A.'yı kelepçeleyerek evden çıkardı. Apartman önünde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen Ç.A., burada da zorluk çıkardı.

TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ

Polis eşliğinde ambulansa götürülen Ç.A.'ya ilk müdahale ambulansta yapıldı. Tedaviyi kabul etmeyen kadın, sakinleşmesinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili ekiplerin inceleme ve çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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