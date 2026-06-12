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Muhsin Yazıcıoğlu dosyası 17 yıl sonra yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Muhsin Yazıcıoğlu dosyası 17 yıl sonra yeniden açılıyor
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Muhsin Yazıcıoğlu dosyası 17 yıl sonra yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Türk siyasi tarihinin en büyük sırlarından biri olan ve üzerinden yıllar geçmesine rağmen tartışılmaya devam eden Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindekilerin ölümüne ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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TÜM BELGE, RAPOR VE DELİLLER BAŞKENTE ULAŞTIRILACAK

Hukuki prosedür gereği, yetkisizlik kararının kesinleşmesiyle birlikte bugüne kadar Kahramanmaraş'ta toplanan tüm evraklar masaya yatırılacak. Dosyada yer alan tüm resmi belgeler, şüpheli ve tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ve elde edilen tüm deliller eksiksiz olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırılacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya kapsamındaki mevcut soruşturma evraklarını titizlikle inceleyerek bundan sonraki süreçte izlenecek adli yol haritasını netleştirecek.

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2009 YILINDAKİ KAZADA 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında meydana gelen helikopter kazasıyla yaşanmıştı.
Türkiye'yi yasa boğan o feci kazada Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yavuz Hızlan, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya, gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe yaşamını yitirmişti.

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