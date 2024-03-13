Antalya’da gizli hayırseverin dağıttığı pide, yoğun kuyruklara neden oldu

Antalya’da bir hayırsever ismini gizli tutarak her sene muhtarlık aracılığıyla mahalleye Ramazan ayı boyunca günde 500 pideyi ücretsiz dağıttırıyor.

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Antalya’da gizli hayırseverin dağıttığı pide, yoğun kuyruklara neden oldu

Antalya’da ismini gizleyen bir hayırsever, her yıl muhtarlık aracılığıyla mahalleye Ramazan ayı boyunca günde 500 pideyi ücretsiz dağıttırıyor. İftar saatine yaklaşıldığında kuyruğa giren vatandaşlar, kişi başına aldıkları 2 pideyle evlerine mutlu dönüyor. Gizli hayırseveri kimsenin bilmediğini aktaran Ay, “’Allah razı olsun’ deyip ona dua ediyorlar. İnşallah bu dualar ona gidiyordur. Hayırseverimize çok çok teşekkür ediyoruz, Allah ona bin katını versin” dedi.

Antalya’da gizli hayırseverin dağıttığı pide, yoğun kuyruklara neden oldu

Muratpaşa ilçesi Haşim İşçan Mahallesi’nde ismini gizleyen bir hayırsever, muhtar Halil Ay’a gelerek mahallede günde 500 pidenin vatandaşlara ücretsiz dağıtılması için sponsor oldu. Gerekli kaynağın sağlanmasının ardından bir fırınla pidelerin tanesi 15 TL’den anlaşılıp, Ramazan ayının ilk iftarında dağıtılmaya başlandı. Ücretsiz pide dağıtılacağını öğrenen mahalle sakinleri ise, saat 16.00’da pidelerin dağıtıldığı muhtarlık önüne gelerek sıraya girdi. Ailedeki birey sayısına göre pidelerini alan vatandaşlar, evlerine yüzleri gülerek döndü.

Antalya’da gizli hayırseverin dağıttığı pide, yoğun kuyruklara neden oldu

“Allah yapandan, getirenden, emek verenden ve yiyenden razı olsun”

İsmini vermek istemeyen aynı hayırseverin her yıl hayır işlediğini belirten Haşim İşçan Mahallesi Muhtarı Halil Ay, “Bunun en büyük amacı komşuyu birleştirmek. Burada sadece bizim mahallemiz değil, her mahalleden gelen var. İhtiyaç sahipleri bizim mahallemize geliyorlar herkese ikişer pide veriyoruz. Amacımız burada insanları birleştirmek ve bütünleştirmek. İnsanların bir nebze yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Allah yapandan, getirenden, emek verenden ve yiyenden razı olsun” dedi.

Antalya’da gizli hayırseverin dağıttığı pide, yoğun kuyruklara neden oldu
Gizli hayırseveri kimsenin bilmediğini aktaran Ay, “’Allah razı olsun’ deyip ona dua ediyorlar. İnşallah bu dualar ona gidiyordur. Bazen ben ona burada dağıtıldığını fotoğraf çekip atıyorum. Duygulanıyor. Hayırseverimize çok çok teşekkür ediyoruz, Allah ona bin katını versin” diye konuştu.


Vatandaşlar da yapılan hayır için hayırsevere bol bol dua etti.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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