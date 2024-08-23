Annesinin feryadı yürekleri dağladı: Narin'den 2 gündür haber yok!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha hiç haber alınamayan Narin Güran'ın ailesinin gözyaşları dinmiyor.

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Annesinin feryadı yürekleri dağladı: Narin'den 2 gündür haber yok!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha hiç haber alınamayan Narin Güran'ın ailesinin gözyaşları dinmiyor.

Annesinin feryadı yürekleri dağladı: Narin'den 2 gündür haber yok!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran'dan haber alınamıyor.

Annesinin feryadı yürekleri dağladı: Narin'den 2 gündür haber yok!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde iki gün önce öğle saatlerinde Kur’an kursuna gittikten sonra kaybolan Narin Güran’ın ailesi, kızlarının bulunması için yardım çağrısında bulundu. Henüz 8 yaşında olan Narin Güran’dan haber alınamıyor.

Annesinin feryadı yürekleri dağladı: Narin'den 2 gündür haber yok!

Narin'in annesi Yüksel Güran, kızının kaybolduğu gün yaşananları şöyle anlattı:

"Benim kızım saat 13.00’te evdeydi. Öğlen yemeğini yemiştik. Ben sofrayı yıkadım, o da televizyonun tozunu aldı. Sonra saate baktı ve 'Ay ben Kur’an kursuna geç kaldım' dedi. ‘Kızım gitme, sıcaktır, zaten ders bitmiş’ dedim. Ama o, 'Anne, dörtte ders var, beni çağırma. Sonra Amcam Hüseyinlere gideceğim. Çocukları özlemişim' dedi." Narin'in annesi, kızından bir daha haber alamadığını belirterek şu çağrıda bulundu, "Rica ediyorum, yalvarıyorum. Kim kızımı tutmuşsa, lütfen bir köşeye, bir hastaneye, bir caddeye bıraksın. Kızımı bana getirsinler. Türkiye’den yalvarıyorum, kızımı bulsunlar."

Annesinin feryadı yürekleri dağladı: Narin'den 2 gündür haber yok!

İŞTE NARİ'NİN SON GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan, Narin Güran’ın kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Narin’in yaklaşık bir ay önce bir yakınının düğününde dans ettiği ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında yumurta yarışı yaptığı anlar yer alıyor.

Yetkililer, Narin’in bulunması için çalışmalarını sürdürürken, aile kızlarından gelecek iyi bir haber bekliyor.

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KAYNAK: DHA

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