Rus hapishanesinde isyan çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Rus medyasında çıkan haberlerde, Rusya'nın Volgograd bölgesindeki hapishanede isyan çıktığı, ölü ve yaralıların olduğu duyuruldu.
Rusya'nın Volgograd bölgesindeki hapishanede isyan çıktığı, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Rus medyasında yer alan haberlere göre, Volgograd bölgesindeki hapishanede bazı mahkumlar isyan çıkardı. İsyan çıkaran mahkumların hapishanedeki görevlileri yaralayarak öldürdüğü açıklandı.
İsyanın disiplin komisyonu toplantısı esnasında başladığı, olaylarda ölü ve yaralıların bulunduğu ifade ediliyor.
Sosyal medyadaki paylaşımlarda hapishane müdürü ile bazı görevlilerin rehin alındığı belirtiliyor. Paylaşılan görüntülerde bazı görevlilerin mahkumlarca öldürüldüğü görülüyor.
İsyanı terör örgütü DEAŞ mensuplarının gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
Diplomatik görüşmeler sonuçlandı: Mekke ve Medine'deki Türk okulları yeniden açılacak
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor için hazırlıkları tam gaz sürürüyor
İstanbul Havalimanı alarma geçti: 11 Afrika ülkesinden yolcular 'maymun çiçeği virüsü' nedeniyle takibe alındı!
KAYNAK: AA