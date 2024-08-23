Rus hapishanesinde isyan çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Rus medyasında çıkan haberlerde, Rusya'nın Volgograd bölgesindeki hapishanede isyan çıktığı, ölü ve yaralıların olduğu duyuruldu.

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Rus hapishanesinde isyan çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Rus medyasında çıkan haberlerde, Rusya'nın Volgograd bölgesindeki hapishanede isyan çıktığı, ölü ve yaralıların olduğu duyuruldu.

Rusya'nın Volgograd bölgesindeki hapishanede isyan çıktığı, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Rus hapishanesinde isyan çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Volgograd bölgesindeki hapishanede bazı mahkumlar isyan çıkardı. İsyan çıkaran mahkumların hapishanedeki görevlileri yaralayarak öldürdüğü açıklandı.

Rus hapishanesinde isyan çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İsyanın disiplin komisyonu toplantısı esnasında başladığı, olaylarda ölü ve yaralıların bulunduğu ifade ediliyor.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda hapishane müdürü ile bazı görevlilerin rehin alındığı belirtiliyor. Paylaşılan görüntülerde bazı görevlilerin mahkumlarca öldürüldüğü görülüyor.

İsyanı terör örgütü DEAŞ mensuplarının gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

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KAYNAK: AA

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