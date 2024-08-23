Diplomatik görüşmeler sonuçlandı: Mekke ve Medine'deki Türk okulları yeniden açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine şehirlerindeki Türk okullarının 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden açılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla, başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Türk okullarının, 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla kademeli olarak kapatıldığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin diplomatik temasları ve Milli Eğitim Bakanlığının girişimleriyle Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren MEB'e bağlı Türk okullarının bir kısmının yeniden açıldığı belirtilen açıklamada, iki ülke makamlarının temasları sonucunda, Mekke ve Medine'deki Türk okullarının da 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden açılması kararı alındığı, okullara öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

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