Diplomatik görüşmeler sonuçlandı: Mekke ve Medine'deki Türk okulları yeniden açılacak

Diplomatik görüşmeler sonuçlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine şehirlerindeki Türk okullarının 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden açılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

YAYINLAMA
Google News
Diplomatik görüşmeler sonuçlandı: Mekke ve Medine'deki Türk okulları yeniden açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine şehirlerindeki Türk okullarının 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden açılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla, başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Türk okullarının, 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla kademeli olarak kapatıldığı hatırlatıldı.

Diplomatik görüşmeler sonuçlandı: Mekke ve Medine'deki Türk okulları yeniden açılacak

Türkiye'nin diplomatik temasları ve Milli Eğitim Bakanlığının girişimleriyle Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren MEB'e bağlı Türk okullarının bir kısmının yeniden açıldığı belirtilen açıklamada, iki ülke makamlarının temasları sonucunda, Mekke ve Medine'deki Türk okullarının da 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden açılması kararı alındığı, okullara öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Diplomatik görüşmeler sonuçlandı: Mekke ve Medine'deki Türk okulları yeniden açılacak

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor için hazırlıkları tam gaz sürürüyorFenerbahçe'nin Çaykur Rizespor için hazırlıkları tam gaz sürürüyor

İstanbul Havalimanı alarma geçti: 11 Afrika ülkesinden yolcular 'maymun çiçeği virüsü' nedeniyle takibe alındı!İstanbul Havalimanı alarma geçti: 11 Afrika ülkesinden yolcular 'maymun çiçeği virüsü' nedeniyle takibe alındı!

Benzine zam var mı, İstanbul, İzmir ve Ankara akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?Benzine zam var mı, İstanbul, İzmir ve Ankara akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika! Heyecanla bekleniyordu: KPSS Lisans sonuçları açıklandı!
Son dakika! Heyecanla bekleniyordu: KPSS Lisans sonuçları açıklandı!
Bakan Tekinden önemli açıklamalar! Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller kalkıyor mu?
Bakan Tekinden önemli açıklamalar! Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller kalkıyor mu?
Ticaret Bakanlığı ekipleri çalışma başlattı: 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünleri denetleniyor
Ticaret Bakanlığı ekipleri çalışma başlattı: 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünleri denetleniyor
Özel okulların kitap seti oyunu velileri isyan ettirdi! Fiyatlar ikiye katlandı
Özel okulların kitap seti oyunu velileri isyan ettirdi! Fiyatlar ikiye katlandı
Son Haberler
Annesinin feryadı yürekleri dağladı: Narin'den 2 gündür haber yok!
Annesinin feryadı yürekleri dağladı: Narin'den 2 gündür haber yok!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nden büyük indirim! 14-23 Ağustos tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nden büyük indirim! 14-23 Ağustos tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı
Rus hapishanesinde isyan çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Rus hapishanesinde isyan çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Diplomatik görüşmeler sonuçlandı: Mekke ve Medine'deki Türk okulları yeniden açılacak
Diplomatik görüşmeler sonuçlandı: Mekke ve Medine'deki Türk okulları yeniden açılacak
KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, KYK yurt ücretleri ne kadar? GSB KYK yurt başvuru ekranı
KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, KYK yurt ücretleri ne kadar? GSB KYK yurt başvuru ekranı
Bu yıl ilk defa düzenlenecek: 2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yarın başlıyor!
Bu yıl ilk defa düzenlenecek: 2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yarın başlıyor!
Çok Okunanlar
Diyanet işleri başkanlığı açıkladı! Bugün Cuma hutbesinin konusu ne! 23 Ağustos Cuma hutbesi
Diyanet işleri başkanlığı açıkladı! Bugün Cuma hutbesinin konusu ne! 23 Ağustos Cuma hutbesi
Bugün burç yorumları neler, hayatınızda neler değişecek? 23 Ağustos 2024 Cuma burç yorumları
Bugün burç yorumları neler, hayatınızda neler değişecek? 23 Ağustos 2024 Cuma burç yorumları
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nden büyük indirim! 14-23 Ağustos tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nden büyük indirim! 14-23 Ağustos tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı
''Belalı malikane! Boğaza hançer tartışması'' 23 Ağustos 2024 Cuma tüm gazete manşetleri
''Belalı malikane! Boğaza hançer tartışması'' 23 Ağustos 2024 Cuma tüm gazete manşetleri
Başkan Ahmet Cin, duyurdu! Pendik'te ikamet edip üniversiteyi kazanan her öğrenciye 10 bin TL
Başkan Ahmet Cin, duyurdu! Pendik'te ikamet edip üniversiteyi kazanan her öğrenciye 10 bin TL
Üniversite öğrencisine sağlık hizmeti bedava! Ailesinde sigortası olmayan öğrenci sağlıktan yararlanabilir mi?
Üniversite öğrencisine sağlık hizmeti bedava! Ailesinde sigortası olmayan öğrenci sağlıktan yararlanabilir mi?
Yorumlananlar
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 22 Ağustos 2024 Perşembe tüm illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 22 Ağustos 2024 Perşembe tüm illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları
AK Partiden Can Atalay açıklaması! 'AYM, Anayasaya aykırı işlem tesisi etmiştir'
AK Partiden Can Atalay açıklaması! 'AYM, Anayasaya aykırı işlem tesisi etmiştir'
Fatih belediyesi harekete geçti: Başı boş köpekler tek tek toplanıyor!
Fatih belediyesi harekete geçti: Başı boş köpekler tek tek toplanıyor!
Bülent Arınç, İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti
Bülent Arınç, İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti