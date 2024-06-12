Kurban fiyatları ne kadar? Bayrama sayılı günler kala kurbanlık fiyatları

Kurban Bayramı yaklaşırken Bursa'da kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan gelen satıcılar, istenen satışları alamadıkları için fiyatlarda indirim yaptı.

100 bin lira olan hayvanlar artık 85 bin lira!

Büyükbaş hayvanların fiyatı 100-200 bin TL arasındayken, küçükbaş hayvanların fiyatı 10-25 bin TL arasında değişmektedir. Kars'tan 40 büyükbaş hayvanla Bursa'ya gelen bir satıcı, 'Şu an elimde 30 tanesi kaldı.' dedi. Bayrama altı gün kaldı ve şu anda hiç kimse gelmedi. Vatandaşlardan yardım bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan indirim bekleniyordu ve bunu yaptık. 1 hafta önce 110 bin liralık bir hayvanı şu anda 85 ila 90 bin liraya düşürdük.

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Bingöl'den 22 büyükbaş hayvan ile Bursa'ya gelen bir başka satıcı ise, bu sene beklentilerimizi karşılayamadıklarını ve verim alamadıklarını söyledi. İndirim yaptığımıza rağmen, vatandaşlar hala indirimden yararlanmak istiyor. Son günlerde satıcılar hayvanları geri götürmemek için ucuz fiyata verirler' dedi.