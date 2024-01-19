Ankara'da çöp depolama alanında vahşet! Yeni doğmuş bebeği yerde hareketsiz buldular

Ankara Sincan'daki çöp depolama tesisinde yetkililer yeni doğmuş bebek cesedi buldu. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Ankara'da çöp depolama alanında vahşet! Yeni doğmuş bebeği yerde hareketsiz buldular

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent Zir Vadisi mevkiinde bulunan çöp depolama alanında görevliler çöp ayırma işlemi sırasında yerde hareketsiz yatan erkek bebek buldu.

Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yeni doğmuş bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı eşliğinde jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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