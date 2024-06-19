Tayland Merkez Bankası’ndan dikkat çeken hamle: Altın rezervlerini artırıyor

Nieuwenhuijs, Tayland Merkez Bankası'nın sürekli altın alımlarının, ülkenin bir CBDC sınır ötesi yerleşim projesi olan Mbridge'i kullanmaktan kaynaklanan olası ticaret dengesizliklerini ele almaya hazırlandığını gösterebileceğini belirtiyor.

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TAYLAND MERKEZ BANKASI ALTINA HÜCUM HÜZÜM EDİYOR

Tayland, CBDC güdümlü bir sınır ötesi uzlaşma projesi olan Mbridge'i kullanarak merkez bankası dijital para birimi (CBDC) liderliğindeki ticaret sisteminin dengesizliklerini ele almaya hazırlanıyor olabilir. Bir altın piyasası analisti olan Jan Nieuwenhuijs, bunun Tayland Merkez Bankası'nın altın rezervlerindeki sürekli artışın amacı olabileceğine inanıyor.

TAYLAND, ALTIN KONUSUNDA ÇİN’İ TAKİP EDİYOR

Nieuwenhuijs, Tayland'ın geçen Kasım ayından bu yana altın satın alma eğilimlerinde Çin'i takip ettiğini ve altın alımlarında ısrarcı olduğunu bildirdi.

Diğer ülkeler "ucuza al, pahalı sat" eylem sırasını takip ederken, Tayland fiyat spektrumunun farklı noktalarından altın satın aldı. Nieuwenhuijs, Tayland'ın, altının ons başına 2.300 dolara ulaştığı Nisan 2024'e kadar fiyatların yaklaşık 2.000 dolar olduğu Ekim 2023'ten itibaren sağlam bir net ithalatçı olduğunu belirtiyor.

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