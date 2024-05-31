Amerika’dan PCE verileri geldi: İşte açıklanan rakamlar…

Kişisel tüketim harcaması (PCE) verileri Amerika’dan geldi. Bugün hem iç piyasada hem dış piyasada önemli rakamlar açıklandı. Piyasaları yakından ilgilendiren açıklamalar, haftanın son iş gününde geldi.

YAYINLAMA
Google News
Amerika’dan PCE verileri geldi: İşte açıklanan rakamlar…

Amerika’dan PCE verileri yayınlandı. Fed'in bir sonraki faiz oranı hamleleri hakkında en son ipuçlarını sundu. Cuma günü yayınlanan ve Federal Rezerv tarafından yakından takip edilen bir önleme göre, enflasyon Nisan ayında beklendiği gibi yükseldi ve piyasalar faiz oranlarının ne zaman düşmeye başlayacağı konusunda gergin oldu.

Türkiye’de büyüme rakamları açıklandı: Büyüme, beklentileri aştıTürkiye’de büyüme rakamları açıklandı: Büyüme, beklentileri aştı

Ticaret Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, gıda ve enerji maliyetleri hariç kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, Dow Jones tahminine uygun olarak dönem için sadece %0,2 arttı.

62a3b1f1a464ed00195817cc.webp

AMERİKA’DAN ÖNEMLİ VERİLER

Yıllık bazda, çekirdek PCE %2.8 veya tahminden 0,1 puan daha yüksekti. Değişken gıda ve enerji kategorisi de dahil olmak üzere, PCE enflasyonu yıllık bazda %2,7 ve bir ay öncesine göre %0,3 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar tahminlerle uyumluydu.

Banka faiz oranları değişti! 100 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar?Banka faiz oranları değişti! 100 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar?

Fed yetkilileri, Çalışma Bakanlığı'nın derlediği daha yakından takip edilen tüketici fiyat endeksi yerine PCE okumasını tercih ediyor. Ticaret Bakanlığı, daha pahalı alternatiflerin yerine daha ucuz ürünlerin yerine getirmek gibi tüketici davranışındaki değişiklikleri hesaba katar ve TÜFE'den daha geniş bir kapsama sahiptir. Yapılan açıklamada;

"Çekirdek endeks %2.8'de geldi. Allianz Trade'de Kuzey Amerika'nın kıdemli ekonomisti Dan North, Sorun değil, ama beş aydır bir aralıkta işlem görüyor. Bu benim için oldukça yapışkan. Eğer [Fed Chair Jerome] Powell isem, bunun aşağı inmeye başladığını ve zar zor sürünüyor olduğunu görmek isterim. ... Henüz Pepto'ya ulaşmıyorum ama kendimi iyi hissetmiyorum. Görmek istediğiniz bu değil.”

Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ açıkladı!Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ açıkladı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’de büyüme rakamları açıklandı: Büyüme, beklentileri aştı
Türkiye’de büyüme rakamları açıklandı: Büyüme, beklentileri aştı
Banka faiz oranları değişti! 100 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar?
Banka faiz oranları değişti! 100 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar?
Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ açıkladı!
Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ açıkladı!
Gram altın kaç para? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları | 31 Mayıs 2024 Cuma
Gram altın kaç para? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları | 31 Mayıs 2024 Cuma
Son Haberler
7 saatten az uyku kolestrol ve kalp krizi seviyelerini artırabilir…
7 saatten az uyku kolestrol ve kalp krizi seviyelerini artırabilir…
ABD Başkanı Biden’dan ateşkes çıkışı: Kapsamlı yeni bir teklif…
ABD Başkanı Biden’dan ateşkes çıkışı: Kapsamlı yeni bir teklif…
Amerika’dan PCE verileri geldi: İşte açıklanan rakamlar…
Amerika’dan PCE verileri geldi: İşte açıklanan rakamlar…
Sivas'ta çifçinin feci ölümü! Patates ekerken üzerine yıldırım düştü!
Sivas'ta çifçinin feci ölümü! Patates ekerken üzerine yıldırım düştü!
Anlamlı kısa Cuma mesajları! En güzel Cuma mesajları
Anlamlı kısa Cuma mesajları! En güzel Cuma mesajları
ING Bank promosyonda kesenin ağzını açtı! Emekliye 18 bin TL ödeme var
ING Bank promosyonda kesenin ağzını açtı! Emekliye 18 bin TL ödeme var
Çok Okunanlar
'Teröristan'a izin yok'! 31 Mayıs Cuma tüm Gazete manşetleri
'Teröristan'a izin yok'! 31 Mayıs Cuma tüm Gazete manşetleri
Günlük burç yorumları 31 Mayıs 2024 Cuma| Bugün sizleri neler bekliyor? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer
Günlük burç yorumları 31 Mayıs 2024 Cuma| Bugün sizleri neler bekliyor? Aşk, Para, Sağlık, Kariyer
Gram altın kaç para? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları | 31 Mayıs 2024 Cuma
Gram altın kaç para? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları | 31 Mayıs 2024 Cuma
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekliye bayram ikramiyesinde flaş rakam
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekliye bayram ikramiyesinde flaş rakam
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekliye bayram ikramiyesinde flaş rakam
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekliye bayram ikramiyesinde flaş rakam
Türkiye’de kriz var mı, yok mu? Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez son noktayı koydu…
Türkiye’de kriz var mı, yok mu? Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez son noktayı koydu…
Yorumlananlar
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'