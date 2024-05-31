Amerika’dan PCE verileri geldi: İşte açıklanan rakamlar…

Amerika’dan PCE verileri yayınlandı. Fed'in bir sonraki faiz oranı hamleleri hakkında en son ipuçlarını sundu. Cuma günü yayınlanan ve Federal Rezerv tarafından yakından takip edilen bir önleme göre, enflasyon Nisan ayında beklendiği gibi yükseldi ve piyasalar faiz oranlarının ne zaman düşmeye başlayacağı konusunda gergin oldu.

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Ticaret Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, gıda ve enerji maliyetleri hariç kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, Dow Jones tahminine uygun olarak dönem için sadece %0,2 arttı.

AMERİKA’DAN ÖNEMLİ VERİLER

Yıllık bazda, çekirdek PCE %2.8 veya tahminden 0,1 puan daha yüksekti. Değişken gıda ve enerji kategorisi de dahil olmak üzere, PCE enflasyonu yıllık bazda %2,7 ve bir ay öncesine göre %0,3 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar tahminlerle uyumluydu.

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Fed yetkilileri, Çalışma Bakanlığı'nın derlediği daha yakından takip edilen tüketici fiyat endeksi yerine PCE okumasını tercih ediyor. Ticaret Bakanlığı, daha pahalı alternatiflerin yerine daha ucuz ürünlerin yerine getirmek gibi tüketici davranışındaki değişiklikleri hesaba katar ve TÜFE'den daha geniş bir kapsama sahiptir. Yapılan açıklamada;

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"Çekirdek endeks %2.8'de geldi. Allianz Trade'de Kuzey Amerika'nın kıdemli ekonomisti Dan North, Sorun değil, ama beş aydır bir aralıkta işlem görüyor. Bu benim için oldukça yapışkan. Eğer [Fed Chair Jerome] Powell isem, bunun aşağı inmeye başladığını ve zar zor sürünüyor olduğunu görmek isterim. ... Henüz Pepto'ya ulaşmıyorum ama kendimi iyi hissetmiyorum. Görmek istediğiniz bu değil.”

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