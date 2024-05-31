Türkiye’de büyüme rakamları açıklandı: Büyüme, beklentileri aştı

Mayıs ayının son gününde ekonomi de önemli veriler açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), GSYH raporunu açıkladı. Beklentinin üzerinde açıklanan ekonomi verileri dikkat çekti.

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Türkiye’de büyüme rakamları açıklandı: Büyüme, beklentileri aştı

TÜİK, ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. 2024 yılının ilk çeyreğinde tüketim ile beraber büyüme pozitif oldu. Beklenti ilk çeyrek için büyüme 5,6 olarak açıklanmıştı. TÜİK tarafından ise 5,7 şeklinde paylaşıldı.

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TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜDÜ

GSYH 2024 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,7 arttı. GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri %11,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri %5,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %5,0, sanayi %4,9, tarım %4,6, hizmetler %4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,3, diğer hizmet faaliyetleri %2,8, gayrimenkul faaliyetleri %2,5 ve finans ve sigorta faaliyetleri %2,0 arttı.

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %2,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,8 arttı.

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CARİ FİYATLANMADA ARTIŞ

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %90,0 artarak 8 trilyon 822 milyar 248 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 285 milyar 572 milyon olarak gerçekleşti.

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