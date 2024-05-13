Amerika’dan Çinli 37 şirkete yeni kısıtlama: Kara listeye yeni firmalarda eklendi…

ABD hükümeti tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğine veya dış politika çıkarlarına aykırı davrandığı için Çin şirketlerini askıya aldı. Bu şirketlerin sayısı yükseldi.

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Amerika’dan Çinli 37 şirkete yeni kısıtlama: Kara listeye yeni firmalarda eklendi…

Biden yönetimi, bir ticaret kısıtlama listesine 37 Çinli kuruluş ekledi. Bunlardan bazıları geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinden uçan casus balonu desteklediği ve Pekin ile Washington arasındaki gerginliği artırdığı iddia edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, geçen yıl ABD topraklarında uçan şüpheli bir casus balonu desteklemekle suçlanan bazı şirketler de dahil olmak üzere 9 Mayıs Perşembe günü bir ticaret kara listesine 37 Çinli kuruluşu ekledi.

Ticaret Bakanlığı, Çin'in kuantum teknolojisi yeteneklerini geliştirmek için ABD mallarını elde etmek isteyenleri de hedef aldığını söyledi.

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AMERİKA’DAN YAPTIRAMLAR SÜRÜYOR

Amerika ile Çin arasında ekonomi savaşı sürüyor. ABD, yeniden şirketlere yasaklama getirdi. Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, “bu faaliyetlerin önemli askeri uygulamaları var ve ABD ulusal güvenliği için önemli bir tehdit oluşturuyor” dedi.

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Sözde "varlık listesine" eklenen şirketlerin, devlet izni olmadan ABD öğelerini ve teknolojilerini elde etmeleri kısıtlanmıştır. Perşembe günü, Ticaret Bakanlığı, bu sefer bazı hedeflenen varlıkların Çin'in nükleer programlarındaki ilerlemelerle de bağlantılı olduğunu veya Moskova'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinden sonra "kontrollü ürünlerin Rusya'ya sevkiyatına dahil olduğunu" ekledi.

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Sanayi ve Güvenlik Ticaret Bakanı Alan Estevez, varlık listesindeki en son güncellemenin Çin'in ortaya koyduğu zorlukların üstesinden gelmede önemli bir adım olduğunu söyledi. Bir açıklamada, “Bunlar gibi kuruluşların ulusal güvenliğimize zarar verecek şekilde kullanılabilecek ABD teknolojilerine erişmesini önleme çabalarımızda uyanık kalmalıyız” dedi.

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