Arjantin’de facianın eşiğinden dönüldü: İki tren kafa kafaya çarpıştı

Acil durum yetkilileri, 10 Mayıs Cuma günü Buenos Aires'te bir yolcu treninin bir bakım trenine çarptığını aktardı. İki trenin çarpışmasıyla ciddi durumda olan en az onlarca kişinin olduğu aktarıldı.

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Arjantin’de facianın eşiğinden dönüldü: İki tren kafa kafaya çarpıştı

Arjantin, Buenos Aires'in Palermo semtinde meydana bir tren kazası geldi. Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Şehir içi trenin bilinmeyen nedenlerle raylarda durdurulan bir bakım trenine çarpmasıyla meydana geldi.

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Buenos Aires Belediye Başkanı Jorge Macri de olay yerinde, "Şimdilik kazanın mekaniği hakkında yeterli bilgi yok" dedi. Olay yerinde konuşan SAME yetkilisi Alberto Crescenti,

“Ölüm yok. Köpekler vagonları taradı. 30'u hastanelere nakledildi, ikisi helikopterle tahliye edilen kafa travması geçiren 90 yolcuya yardım ettik.”

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YARALI SAYISINDA ARTIŞ VAR

Acil durum ekipleri, 10 Mayıs sabahı Buenos Aires'in Palermo semtinde meydana gelen bir tren kazasına müdahale ediyor. Raporlar, San Martin hattının Palermo istasyonu yakınında bir kargo treni ile bir yolcu treninin düştüğünü ve en az 50 kişinin yaralandığını gösteriyor.

Diğer yandan yetkililer, Arjantin'in başkentinde bir yolcu treninin raylara boş bir vagona çarptığı ve Cuma günü raydan çıktığında en az 90 kişinin yaralandığını ve temel güvenlikle ilgili soruları körükleyen nadir bir çarpışma olduğunu söyledi.

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