Birleşmiş Milletler’den Filistin kararı: İsrailli temsilciden şok eden protesto…

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (UNGA), Filistin'in tam bir BM üyesi olma teklifi sunuldu. Bu teklif, BM Güvenlik Konseyi'ne "konuyu olumlu bir şekilde yeniden gözden geçirme" tavsiye ederek oy çokluğu ile kabul edildi.

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Birleşmiş Milletler’den Filistin kararı: İsrailli temsilciden şok eden protesto…

BM Genel Kurulu, Gazze kriziyle ilgili acil bir özel oturum için Cuma günü New York'ta tekrar toplandı. Tam üyelik sunmadan Filistin'in gözlemci bir devlet olarak dünya organındaki haklarını yükselten bir kararı ezici bir çoğunlukla kabul etti. Güvenlik Konseyi'ni Filistin'in talebine "olumlu bir değerlendirme" yapmaya çağırdı.

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Genel Kurul, bu kararı kabul ederek, Filistin Devleti'nin dünya organı içindeki haklarını yükseltecek. Ancak oy kullanma hakkını veya adaylığını Güvenlik Konseyi veya Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) gibi organlara sunmayacak.

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ÜLKELERDEN BARIŞ ÇAĞRISI

Suudi Arabistan Büyükelçisi Abdulaziz Alwasil, yıllar içinde kabul edilen ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı da dahil olmak üzere haklarını yeniden teyit eden Genel Kurul kararlarını hatırlattı. Alwasil;

“Bugün sunulan karar tamamen uyumludur. Uluslararası toplumun iradesini uygulamaya ve iki devletli çözüme dayalı olarak Orta Doğu'da gerçek barışın inşasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.”

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İsviçre Büyükelçisi Pascale Christine Baeriswyl, ülkesinin oylamadan çekimemesinin geçen ay Güvenlik Konseyi'ndeki konumuyla uyumlu olduğunu açıkladı. Baeriswyl,

“Bölgede hüküm süren büyük istikrarsızlık göz önüne alındığında, bu aşamanın durumu iyileştirmeye elverişli olmadığını hissettik.”

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Çin Büyükelçisi FU Cong, Filistin'in İsrail ile aynı statüye sahip olması ve Filistin halkının İsrail halkıyla aynı haklardan yararlanması gerektiğini söyledi. Cong,

“Filistin bağımsız Devleti sürecini desteklemek ve ilerletmek ve iki devletli çözümün uygulanması ve Orta Doğu'da kalıcı bir barış için güçlü destek sağlamak uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur.”

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İSRAİL TEMSİLCİSİNDEN KÜSTAH ÇIKIŞ

Birleşmiş Milletler, Filistin için kararını verse de İsrail Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, sahne alarak adeta şov yaptı. Kararı onaylayan kağıdın kopyasını yırttı. Kağıt imha makinesinden geçirerek karara tepkisini gösterdi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, ortaya koyulan tepkiye yorum yapmadı. Haq, “Büyükelçilerin sunumların bir parçası haline getirdiği tiyatral eylemleri hakkında yorum yapmıyoruz” söylemiyle küstahlığın seviyesine inmedi.

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