Sıcak Gelişme: BMGK, Gazze’de ateşkes tasarısı kabul edildi!

Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün Gazze için kararını verdi. 15 ülkenin yer aldığı konseyde büyük çoğunluk bu sefer sağlandı. 15 ülkeden 14’ü yasa tasarısını onayladı. Amerika yine “çekimser” oy kullanarak dikkat çekti…

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Sıcak Gelişme: BMGK, Gazze’de ateşkes tasarısı kabul edildi!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ramazan'ın geri kalanı için Gazze'de ateşkes talep eden bir karar lehinde 14-1 oy kullandı. Amerika Birleşik Devletleri oylamadan kaçınarak tedbirin geçmesine izin verdi.

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Karar, 7 Ekim'de İsrail'e yapılan saldırı sırasında Hamas tarafından esir alınan tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunuyor.

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Ramazan ayını kapsayan ateşkes için, 9 Nisan’a kadar iki haftadan biraz fazla bir süre içinde sona ereceği aktarıldı. Bu nedenle herhangi bir ateşkes oylamadan çıkarsa, sadece kısa ömürlü olabilir.

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BMGK’DAN ATEŞKES KARARI

Pazartesi günkü oylama, Güvenlik Konseyi'nin üç gün önce bir ateşkes kararına aracılık etme konusundaki birkaç başarısız girişiminin ardından geldi. Bu sefer salt çoğunluk sağlanabildi.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Pazartesi günü, İsrail ile Filistinli Hamas arasında acil bir ateşkes ve ABD'nin oylamadan çekişmer kalmasının ardından tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep etti.

Cezayir'in BM. Büyükelçi Amar Bendjama, “Filistin halkı çok acı çekti. Bu kan banyosu çok uzun süre devam ediyor. Çok geç olmadan bu kan banyosuna son vermek bizim yükümlülüğümüzdür” açıklamasını yaptı.

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