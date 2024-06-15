Amerika’da seçim yarışı kızışıyor: Trump’tan yeni bir öneri geldi…

ABD başkan adayı ve eski 45. Başkan Donald Trump, ülkenin gelir vergisini ortadan kaldırma ve tarifelerle değiştirme fikrini öneriyor.

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TRUMP, GELİR SİSTEMİNİ TARTIŞIYOR

13 Haziran'da Donald Trump, Washington'da Cumhuriyetçi milletvekilleriyle bir araya geldi. Eski ABD başkanı, vekillerle gelir vergisini kaldırmayı tartıştı.

Birkaç haber kaynağından gelen haberlere göre Trump, federal gelir vergisi sistemini tarifelerle değiştirmeyi düşündü. Böyle bir değişiklik, ülkenin gelir toplama mekanizmasını önemli ölçüde değiştirecektir.

GELİR VERGİSİ KALKACAK MI?

Gelir vergilerinin kaldırılması, bireylerin ve işletmelerin artık kazançları üzerinden vergi ödemeyeceği, potansiyel olarak harcanabilir geliri artıracağı ve tüketici harcamalarını ve iş yatırımını teşvik edeceği anlamına gelir. Bunun yerine hükümet, öncelikle tarifelere, ithal mal ve hizmetlere uygulanan vergilere yönelecek.

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ABD Kentucky'nin 4. kongre bölgesi temsilcisi Thomas Massie, Trump'ın toplantıda fikri gündeme getirdiğini doğruladı. Massie şunları belirtti:

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“Capitol Hill Club'daki GOP toplantısından en ilgi çekici politika fikri: Trump, gelir vergisini ortadan kaldırma ve onu tarifelerle değiştirme kavramını kısaca ortaya çıkardı.”

Trump, gelir vergisinin kaldırılmasını önermede Cumhuriyetçi adaylar arasında yalnız değil. Ocak ayında, Florida Valisi Ron DeSantis başkanlık yarışından çıkmadan önce, Amerika’da vergiyi ortadan kaldırma fikrini tartıştı.

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