ABDli vekilden ilginç karar: Fed’in kapatılması için yasa tasarısı sundu

Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Mike Lee, Federal Rezerv'i kaldırmak için baskı kuruyor. Bunun için ABDLi vekil, Kaldırma Yasasını tanıtarak ciddiyetini göstermiş oldu.

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FEDERAL REZERV ELEŞTİRİLERİ

Mevzuat, Federal Rezerv Sistemi Yönetim Kurulu'nun ve kurumun kendisinin feshedilmesini hedef alıyor. Ayrıca, Sistemi kuran 1913 Federal Rezerv Yasasını yürürlükten kaldırılmasını kapsıyor. Temsilci Thomas Massie (R-KY), Temsilciler Meclisi'nde refakatçi tasarısına liderlik etmekle görevli.

Fed'i eleştiren Lee, bankanın sorumluluğunu yerine getirmede başarısız olduğunu belirtti. Daha ziyade, banka, senatörün açıklamasına göre, son zamanlarda birçok Amerikalının başına çıkan finansal istikrarsızlığa neden oldu. Senatör Lee,

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“Federal Rezerv, görevini yerine getirmekte ve birçok Amerikalının bugün karşılaştığı finansal istikrarsızlığa doğrudan katkıda bulunan bir ekonomik manipülatör haline gelmekte defalarca başarısız oldu.

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Bu mevzuat, kontrolsüz devlet harcamalarını, onu besleyen federal borcun parasallaştırılmasını ve yaygın ekonomik bozulmayı sağlayan bir sistemi ortadan kaldırarak ekonomik geleceğimizi korumayı amaçlamaktadır. Fed'i bitirme zamanı geldi.”

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