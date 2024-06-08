ABDli vekilden ilginç karar: Fed’in kapatılması için yasa tasarısı sundu

Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Mike Lee, Federal Rezerv sistemini ortadan kaldırmak için tasarlanmış bir Yasa Tasarısı sundu. Senatoda yapılan bu çıkış bazı vekiller tarafından şaşırtıcı olarak karşılandı.

YAYINLAMA
Google News
ABDli vekilden ilginç karar: Fed’in kapatılması için yasa tasarısı sundu

Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Mike Lee, Federal Rezerv'i kaldırmak için baskı kuruyor. Bunun için ABDLi vekil, Kaldırma Yasasını tanıtarak ciddiyetini göstermiş oldu.

Meksika’da neler oluyor? DSÖ’den kuş gribi uyarısı ülkeyi ayağa kaldırdı…Meksika’da neler oluyor? DSÖ’den kuş gribi uyarısı ülkeyi ayağa kaldırdı…

FEDERAL REZERV ELEŞTİRİLERİ

Mevzuat, Federal Rezerv Sistemi Yönetim Kurulu'nun ve kurumun kendisinin feshedilmesini hedef alıyor. Ayrıca, Sistemi kuran 1913 Federal Rezerv Yasasını yürürlükten kaldırılmasını kapsıyor. Temsilci Thomas Massie (R-KY), Temsilciler Meclisi'nde refakatçi tasarısına liderlik etmekle görevli.

ekran-resmi-2024-06-08-20-04-18.png

Fed'i eleştiren Lee, bankanın sorumluluğunu yerine getirmede başarısız olduğunu belirtti. Daha ziyade, banka, senatörün açıklamasına göre, son zamanlarda birçok Amerikalının başına çıkan finansal istikrarsızlığa neden oldu. Senatör Lee,

Sıcak Gelişme: Amerika, Türkiye’ye F-16 savaş uçağının satışını onayladıSıcak Gelişme: Amerika, Türkiye’ye F-16 savaş uçağının satışını onayladı

“Federal Rezerv, görevini yerine getirmekte ve birçok Amerikalının bugün karşılaştığı finansal istikrarsızlığa doğrudan katkıda bulunan bir ekonomik manipülatör haline gelmekte defalarca başarısız oldu.

Bu mevzuat, kontrolsüz devlet harcamalarını, onu besleyen federal borcun parasallaştırılmasını ve yaygın ekonomik bozulmayı sağlayan bir sistemi ortadan kaldırarak ekonomik geleceğimizi korumayı amaçlamaktadır. Fed'i bitirme zamanı geldi.”

Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj: Ekonomiden büyük kayıp olabilir…Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj: Ekonomiden büyük kayıp olabilir…

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Meksika’da neler oluyor? DSÖ’den kuş gribi uyarısı ülkeyi ayağa kaldırdı…
Meksika’da neler oluyor? DSÖ’den kuş gribi uyarısı ülkeyi ayağa kaldırdı…
Sıcak Gelişme: Amerika, Türkiye’ye F-16 savaş uçağının satışını onayladı
Sıcak Gelişme: Amerika, Türkiye’ye F-16 savaş uçağının satışını onayladı
Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj: Ekonomiden büyük kayıp olabilir…
Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj: Ekonomiden büyük kayıp olabilir…
El Salvador Başkanı Bukele’den Trump’a destek: Seçimleri kazanacak…
El Salvador Başkanı Bukele’den Trump’a destek: Seçimleri kazanacak…
Son Haberler
ABDli vekilden ilginç karar: Fed’in kapatılması için yasa tasarısı sundu
ABDli vekilden ilginç karar: Fed’in kapatılması için yasa tasarısı sundu
5 liralık madeni paralar geliyor! Ne zaman kullanıma girecek?
5 liralık madeni paralar geliyor! Ne zaman kullanıma girecek?
Fenerbahçe’de seçim heyecanı: Ali Koç konuştu, Aziz Yıldırım dinledi…
Fenerbahçe’de seçim heyecanı: Ali Koç konuştu, Aziz Yıldırım dinledi…
Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM Kurulu’nda seslendi: İhracat şampiyonalarını tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM Kurulu’nda seslendi: İhracat şampiyonalarını tebrik etti
ABD Başkanı Biden’dan ateşkes çıkışı: Kapsamlı yeni bir teklif…
ABD Başkanı Biden’dan ateşkes çıkışı: Kapsamlı yeni bir teklif…
Avrupa’dan bir ülke daha adım attı: Filistin’i tanıyacağını söyledi…
Avrupa’dan bir ülke daha adım attı: Filistin’i tanıyacağını söyledi…
Çok Okunanlar
Üniversite sınavına girecekler dikkat! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar? 8 Haziran Cumartesi tüm yurt da hava durumu
Üniversite sınavına girecekler dikkat! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar? 8 Haziran Cumartesi tüm yurt da hava durumu
Bu düpedüz hınzırlık! 8 Haziran Cumartesi tüm gazete manşetleri
Bu düpedüz hınzırlık! 8 Haziran Cumartesi tüm gazete manşetleri
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 8 Haziran Cumartesi anlık altın fiyatları
Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç TL? 8 Haziran Cumartesi anlık altın fiyatları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na saatler kaldı: 3 milyon 36 bin 945 aday sınava girecek
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na saatler kaldı: 3 milyon 36 bin 945 aday sınava girecek
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam Bağımsız filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini açıkladı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam Bağımsız filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini açıkladı
İspanya'dan sonra İrlanda ve Norveç'te Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurdu!
İspanya'dan sonra İrlanda ve Norveç'te Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurdu!
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı