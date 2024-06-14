İspanya ile ikili ilişkiler: Erdoğan, daha fazla ticaret vurgusu yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu’na katıldı. İspanya ziyaretinde Erdoğan yaptığı konuşmada, “Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi kazan kazan anlayışı ile daha fazla geliştirmek arzusundayız. Ekonomi, ticaret ve yatırımlar, Sayın Sanchez ile birlikte başkanlık edeceğimiz Hükümetlerarası Zirve Toplantımızın temel sütunları arasında yer alıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirvesi nedeniyle bulunduğu İspanya’nın başkenti Madrid’de temaslarını sürdürdü.

ERDOĞAN’DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi, ticaret ve yatırımların, İspanya Başbakanı Sanchez ile başkanlık edecekleri Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirvesi’nin temel sütunları arasında yer alacağını belirtti. Recep Tayyip Erdoğan,

“Son yıllarda gerek Kovid-19 salgını, gerekse yakın coğrafyamızda meydana gelen çatışmalar küresel ticaretin karşı karşıya kaldığı zorlukları artırdı. Mevcut meydan okumalar karşısında dayanışma ve iş birliğimiz hayati önemdedir. Çok çeşitli ilişkileri beraberinde getiren böylesi bir ortamda ekonomik ve ticari ilişkilerimizi kazan kazan ilkesiyle daha da geliştirmek arzusundayız.

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Ticaret ve yatırım ilişkilerimizin barındırdığı muazzam potansiyel ve dinamizm bizlere daha ileri hedeflere gitme cesaretini veriyor. 2002 öncesinde 2 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yaklaşık 10 kat artışla 19,2 milyar dolara ulaştı. Böylelikle 20 milyar dolar hedefimizi neredeyse yakalamış olduk.

Bu hacmi hep birlikte el ele vererek sizlerin değerli katkılarıyla çok daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum. İspanya'nın 740 firma ve yaklaşık 11 milyar dolarlık stokla Türkiye'de en çok yatırım yapan 6'ncı ülke olması da esasen bu yaklaşımın sonucudur.”

İSPANYA BAŞBAKANI’NDAN FİLİSTİN MESAJI

İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin’de yaşananlarla ilgili bir soru üzerine, Filistin'in tanınmasının bölgede kalıcı barışın sağlanması için tek çözüm yolu olduğunu ifade etti.

Norveç ve İrlanda ile Filistin devletini tanıma kararı aldıklarını, sonrasında Slovenya'nın da kendilerine katıldığını hatırlatarak, "Diğer Avrupa ülkelerine de Filistin'i tanımaları çağrısında bulunuyoruz, tek çıkış yolu bu. Uluslararası camianın da bu konuda adım atması gerekiyor" dedi.