Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Steinmeier basın toplantısı düzenledi: Döner sorusu salonu kahkahaya boğdu…

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, dün Türkiye’ye geldi. İlk durağı ise İstanbul oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi tartışmalar yol açmıştı. Bugün ise Erdoğan ile Steinmeier görüştü…

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Steinmeier basın toplantısı düzenledi: Döner sorusu salonu kahkahaya boğdu…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Steinmeier ile görüştü. Ankara’da mevkidaşını konuk eden Erdoğan ardından beraber ortak basın açıklaması yaptı.

Ankara Beştepe’de düzenlenen basın toplantısının ardından ikili basının karşısına çıktı. Steinmeier’in İstanbul’daki döner kesme görüntüleri de soruldu.

Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i Ankara'da ağırladıBaşkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i Ankara'da ağırladı

DÖNER, ALMANYA’DA BİR ÇEŞİTLİLİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier arasında kritik bir zirve gerçekleşti. Beştepe’de gerçekleşen buluşmada iki lider kameraların karşısına geçti. Bir gazeteci ise Steinmeier’e döner sorusunu yöneltti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Döner çeşitliliğin bir parçası. Yeni Almanya'yı şekillendiren bir çeşitlilik bu” yanıtını verdi. Erdoğan ise araya girerek, “Herhalde İstanbul'da döner bitti” esprisini yaptı. Steinmeier ve salondakiler kahkahaya tutuldu.

Son dakika! Beştepe'deki kritik toplantı sona erdi! Erdoğandan Alman gazetecinin sorusuna mermi gibi cevap! ''O iş artık bitti!''Son dakika! Beştepe'deki kritik toplantı sona erdi! Erdoğandan Alman gazetecinin sorusuna mermi gibi cevap! ''O iş artık bitti!''

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