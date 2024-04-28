Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ziyaretini erteledi: Nedeni belli oldu…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dahaki ay Amerika’ya gidecekti. Ancak planlanan ziyaret ertelendi. Erteleme talebini Türkiye iletti ve nedeni de belli oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ziyaretini erteledi: Nedeni belli oldu…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs’ta Amerika’ya gitmesi planlanıyordu. Ancak gerçekleşmesi beklenen ziyaret Trükiye’nin talebi üzerine ertelendi. Ertelenme nedeni ise Cumhurbaşkanı’nın programında yaşanan değişiklikler oldu.

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ERDOĞAN’IN ABD ZİYARETİ ERTELENDİ

Reuters’da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yapmayı planladığı ziyarette değişikliğe gidildi. Ziyaret için erteleme talebini Türkiye, ABD’li yetkililere iletti.

Erdoğan’ın ertelediği ziyaretin ardından yeni bir tarih açıklanmadı. Türk yetkililer, yakın zamanda yeniden bir ziyaret tarihinin olacağını açıklasa da net bir zaman paylaşılmadı.

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