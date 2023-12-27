O belediye işçileri bayram ediyor: Asgari ücret açıklamasından yüzde 120 zam aldılar!

Milyonlar asgari ücretin açıklanmasını bekliyor. Ancak onun öncesinde kurumların zam haberleri de bültenlere yansıyor. Bir belediyenin zam oranı ise görenleri hayrete düşürdü. Asgari ücret açıklanmadan çalışan yüzde 100’ün üzerinde zam aldı…

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O belediye işçileri bayram ediyor: Asgari ücret açıklamasından yüzde 120 zam aldılar!

Yaklaşık 7 milyon kişi doğrudan, dolaylı yoldan ise tüm vatandaşı ilgilendiren asgari ücretin bu hafta açıklanması bekleniyor. Milyonların gözü kulağı yeni gelecek rakamda…

Asgari ücretin açıklanması merak edilirken Sivas’ta bir belediye alkışlanacak bir harekete imza attı. Asgari ücret öncesinde belediye çalışanlarına yüzde 120 oranında zam uyguladı.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ZAM ORANI

Sivas’ın Şarkışla ilçe belediyesi, çalışanların hakkını veriyor. Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş sendikasıyla bir araya gelen yetkililer, belediyede çalışan kadrolu işçilerin maaşını netleştirdi.

Oldukça olumlu geçen görüşmelerin ardından çalışana hak edilen bir zam oranı açıklandı. Törende Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz’da yer aldı. Zammı kendisi müjdelerken, yeni maaşları açıkladı.

BELEDİYE ÇALIŞANINA 33 BİN LİRA

“Yapılan sözleşme neticesinde 15 bin 500 lira olan 2 çocuklu bir ailenin reisinin alacağı ücret, yüzde 120 artışla 33 bin liraya denk geliyor. Bu rakam, 6 aylık süreyi kapsamakta, ikinci altı ayda ve 2025'te memurlara uygulanacak zam ne kadar ise bu, işçilerimizin maaşına yansıtılacak. Buradaki amacımız enflasyona çalışanımızı ezdirmemek. Çalışanımızı mutlu ederek onları motive etmek. Çünkü arkadaşlarımız aldıkları paranın her kuruşunu hak ediyor. Bugüne kadar hak ettikleri ücret ne ise hep onu hedefledik. Sözleşmemiz hayırlı olsun.”

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