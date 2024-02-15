Bu tabloyu gören gözlerine inanmayacak: 1 Ocak - 15 Şubat 2024 akaryakıt tablosu! Akaryakıt tabelası sadece 45 gün içinde bu hale geldi. Değişimi gören şaşırıyor. 1 Ocak ile 15 Şubat arasında ciddi zam yapıldı. Sadece bir buçuk ay içinde benzin ve motorin yaklaşık 8 lira yükseldi.