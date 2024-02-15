Bu tabloyu gören gözlerine inanmayacak: 1 Ocak - 15 Şubat 2024 akaryakıt tablosu!

Akaryakıt fiyatları aldı başını gidiyor. Araç sahipleri tabelayı artık takip etmeyi bıraktı. Henüz 2 ay bile dolmamışken 50 lira ufukta resmen görüldü. 45 günlük dönemde 3-4 günde bir değişim gösterdi.
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İLK ZAM 3 OCAK’TA
2024 yılı itibarıyla ilk zam furyası 3 Ocak’ta başladı. İkinci zam 20 Ocak tarihinde geldi. Bu tarihten itibaren zamların aralığı sıklaştı. Neredeyse her gün fiyat değişikliği yaşandı. İşte Türkiye Petrolleri sitesinde yer alan akaryakıt fiyatının günden güne değişimi;
1 OCAK - 15 ŞUBAT 2024 AKARYAKIT TABLOSU
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