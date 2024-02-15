Prof. Dr. Demirtaş yazdı: Bakın enflasyon ne zaman düşecek?

Türkiye'de enflasyon halen yüksek seyrediyor. 2023 yılının belli döneminde düşse de kış aylarında yeniden yükselişe geçti.

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Enflasyondaki artış birçok kaleme bağlanırken çözümler yine sınırlı kaldı. Özgür Demirtaş ise, oluşan tablo sonrası pozitif bir paylaşım yaptı. Kemer sıkma politikalarının işe yarayacağını düşünen Demirtaş, enflasyondaki düşüş için tahminde bulundu. İşte Prof Dr. Demirtaş’ın o paylaşımı;

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'IN ENFLASYON TAHMİNİ

“Seçim sonrası ekonomi kerpeten gibi sıkacak. Hazır olun. Zamanında yediğin hurmalar gelir seni tırmalar misali! Ülke olarak zamanında yediğimiz UCUZ krediler, şimdi kusmuk olarak çıkacak! HAZİRAN ayına kadar dayanın. Oradan sonra Enflasyon inmeye başlayacak…”

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