Altın her geçen gün yükseliyor: Peki yeni yatırımcı için alım fırsatı doğuyor mu?

2024 senesinin başından beri iç piyasada en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu. Buna göre, borsa ve altın enflasyonun üzerinde bir getiri sağladı. Aylık bazda enflasyona karşı gelebilen iki enstrüman oldu. Döviz tarafında ise artış olsa da enflasyonun altında kaldı.

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Borsadaki hisse senetleri ortalama yüzde 27 ile 28 kazandırdı. Gram altın ise hen ons hem de dolar avantajını kullanarak yüzde 17 ile 18 arasında yatırımcısına kar verdi.

ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI VAR MI?

Vatandaş şimdi ise, yeniden altın için fırsat arıyor. Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş, alım fırsatı arayanlar için takip edilmesi gereken seviyeleri paylaştı. İslam Memiş;

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“Ons altın dün 2216 dolar seviyesine kadar hızlı bir yükseliş gördü. Beklentimiz ise 2125 dolar. Benim nazarımda bu fiyatlamalar sağlıklı değil. Ons altın tarafında satışlar bekliyorum. 2125 dolar öngörüm hala sürüyor.

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2090 dolar seviyesi ihlal edildi. 2125 dolar seviyesi ihlal edildi. Vize almadan 2200 dolar seviyesi yukarı kırıldı.”

GRAM ALTIN NORMAL FİYATINA GELDİ

“Ons altın 56 dolarlık yükselişin karşısında gram altının en az 100 TL'lik değer kazanması lazımdı. Yani 2500 lira civarında bir gram altın olması gerekirdi. Altında işçilik tarafında gerileme oldu ve arz tarafındaki problemler giderildi. Dolayısıyla gram altında normalleşme başladı. Agresif yükseliş beklenirken gram altın geriledi.”

GRAM ALTINDA ALIM SEVİYESİ

“Gram altın tarafında düşüşler kalıcı değil. 2395-2400 lira seviyesinin altındaki rakamlar alım fırsatıdır. Kademeli bir şekilde alım fırsatı sunuyor. 3000-3500 lira seviyesi beklentilerimiz devam ediyor. Altın fiyatlarındaki düşüşler kalıcı değil.”

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