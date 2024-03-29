Amerika’dan kritik veriler geldi: Küresel piyasanın beklediği PCE raporu paylaşıldı

ABD Federal Rezerv'in (Fed) tercih edilen enflasyon göstergesi PCE, ABD'nin en son PCE raporuna göre Şubat ayı için sıcak. Ancak piyasa tahminlerine uygun olarak geliyor.

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ABD'deki PCE enflasyonu, Ocak ayında %0,4'lük bir artışın ardından Şubat ayında aydan aya %0,3'e yavaşladı. Ayrıca, gıda ve enerjiyi hariç tutan aylık çekirdek PCE endeksi, bir önceki aydaki %0,5'lik bir artıştan yavaşlayarak %0,3'te gerçekleşti.

Öte yandan, yıllık PCE oranı, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviye olan %2,4'ten %2,5'e yükseliyor. Ayrıca, yıllık çekirdek PCE enflasyonu, geçen ayın %2,9'undan daha düşük olan %2,8'lik tahminlerle uyumlu geldi.

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JPMorgan, Bank of America, UBS, Morgan Stanley, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura, RBC, Barclays, Goldman Sachs, TD Securities ve Wells Fargo dahil olmak üzere Wall Street devleri, enflasyonun önümüzdeki aylarda soğumasını bekliyor.

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Fed'in faiz oranlarını düşürmeden önce, büyük olasılıkla Haziran'dan sonra daha uzun süre beklemesi gerektiğini söyledi.

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