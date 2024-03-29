Fed Başkanı Powell, faizleri düşürmeden önce 'daha iyi enflasyon okumaları’ görmek istiyoruz…

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell Cuma günü bir açıklama yaptı. Merkez bankasının bu yılki faiz indirimleri için taban çizgisini sağlam tuttuğu görülen yorumlarda, en son ABD enflasyon verilerinin "görmek istediğimiz gibi" olduğunu söyledi.

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Fed Başkanı Powell, faizleri düşürmeden önce 'daha iyi enflasyon okumaları’ görmek istiyoruz…

Fed Başkanı Powell, Cuma günü yayınlanan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin “beklediğimiz şey olduğunu” söyledi. Rakamlar geçen yıla göre daha az yavaşlama gösterse de “aşırı tepki verdiğimizi görmeyeceksiniz” açıklaması yapıldı.

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POWELL, FAİZ KONUSUNDA HALEN ÇEKİMSER

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, son haftalarda gönderdiği bir mesajı yineledi. Powell, Fed bu yıl faiz oranlarını düşürmeyi beklediğini aktardı., “Daha iyi enflasyon okumaları” görene ve yıllık fiyat artışlarının %2 hedefine doğru düştüğünden daha emin olana kadar indirim yapmaya hazır olmayacak.

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San Francisco Federal Rezerv Bankası'ndaki bir konferansta konuşan Powell, hala "enflasyonun bazen engebeli bir yolda %2'ye inmesini" beklediğini söyledi. Ancak merkez bankasının politika yapıcılarının, enflasyonun iki yıl önce kırk yıllık zirveye ulaşmasından bu yana ilk kez faizleri düşürmeden önce daha fazla kanıt görmeleri gerektiğini söyledi.

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Fed, Mart 2022'den itibaren gösterge oranını agresif bir şekilde yükselterek bu enflasyon yanıtını verdi. Sonunda, kilit oranını 11 kat, yaklaşık %5,4'lük 23 yılın en yüksek seviyesine çıkaracaktı.

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