Ehliyette yaş sınırı değişti! İleri yaşta olanlar bu habere üzülecek

Türkiye'de sürücü belgesi alma yaşı yeniden belirlendi. Bu değişiklik, özellikle ileri yaştaki sürücüleri ilgilendiriyor ve 69 yaşını dolduranlar artık ticari araç kullanamayacak. Bu düzenlemenin amacı, trafikteki sürücü profilini değiştirerek güvenliği artırmaktır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği, ticari taşıma işlerinde çalışacak şoförler için belirli yaş ve koşullar belirledi. Büyük otobüs şoförlerinin en düşük yaşı 26, en yüksek yaşı ise 69 idi. Pandemi sonrası ticaret hacmindeki artışı karşılamak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu yaş sınırını geçici olarak 69'a yükseltti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ve sürücü eğitimlerinin eksikliği nedeniyle bu düzenleme 2024 sonuna kadar uzatıldı. 68 yaşını tamamlayan sürücüler 69 yaşına girdiklerinde ticari araç kullanma yetkilerini kaybedecekler ve başka bir iş arayacaklar.

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Karayolu Taşıma Yönetmeliği, ticari taşıma yapan şoförler için 66 yaş sınırını belirledi. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, pandemi sonrası artan ticaret hacmini karşılamak için Aralık 2023'te "69 yaşından gün almamış olmak" sınırını geçici olarak değiştirdi.

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Yeni düzenleme, 65 yaşını dolduran sürücüler için 3 yılda bir, 80 yaşını dolduranlar için ise 2 yılda bir ehliyet yenileme süresi belirledi. Bu işlemlerde, sürücülerin sağlık durumları göz önünde bulundurularak ehliyetlerini güncellemeleri gerekir.

Depremler nedeniyle Kahramanmaraş'ta sürücü eğitimi konusundaki zorluklar, sektörde yeni sürücü ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldı. Bu nedenle geçici düzenlemenin süresi uzatıldı.

Yeni düzenlemenin amacı, trafik güvenliğini artırmak ve yaşlı sürücülerin risklerini azaltmaktır. Yaşın sınırlandırılmasının amacı, özellikle ticari taşıma sektöründe daha genç ve dinamik bir sürücü profili oluşturmaktır.

Ehliyet yaş sınırındaki bu değişiklikler, trafiği daha güvenli hale getirmek için yapıldı. Sürücülerin bu yeni düzenlemelere uymaları ve gerekli yenileme işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlamaları çok önemlidir.