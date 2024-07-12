Ehliyette yaş sınırı değişti! İleri yaşta olanlar bu habere üzülecek

Ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren Resmî Gazete'de yeni bir düzenleme yayınlandı. Belirli bir yaş üstü sürücüler artık araç kullanamayacak. Bu değişiklik, yaş sınırını dolduranların ehliyet yenileme süreçlerini önemli ölçüde değiştirdi.

YAYINLAMA
Google News
Ehliyette yaş sınırı değişti! İleri yaşta olanlar bu habere üzülecek

Türkiye'de sürücü belgesi alma yaşı yeniden belirlendi. Bu değişiklik, özellikle ileri yaştaki sürücüleri ilgilendiriyor ve 69 yaşını dolduranlar artık ticari araç kullanamayacak. Bu düzenlemenin amacı, trafikteki sürücü profilini değiştirerek güvenliği artırmaktır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği, ticari taşıma işlerinde çalışacak şoförler için belirli yaş ve koşullar belirledi. Büyük otobüs şoförlerinin en düşük yaşı 26, en yüksek yaşı ise 69 idi. Pandemi sonrası ticaret hacmindeki artışı karşılamak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu yaş sınırını geçici olarak 69'a yükseltti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ve sürücü eğitimlerinin eksikliği nedeniyle bu düzenleme 2024 sonuna kadar uzatıldı. 68 yaşını tamamlayan sürücüler 69 yaşına girdiklerinde ticari araç kullanma yetkilerini kaybedecekler ve başka bir iş arayacaklar.

Kanser belirtisi önce tuvalette ortaya çıkıyor! Tuvalet alışkanlıklarınızı takip edin!Kanser belirtisi önce tuvalette ortaya çıkıyor! Tuvalet alışkanlıklarınızı takip edin!

Belediye işçi alımı yapacak! İş başvurusunda bugün son günBelediye işçi alımı yapacak! İş başvurusunda bugün son gün

Meteoroloji ilk kez bu kadar net uyardı! Kavurucu sıcaklar gidiyor, yağmur geliyor

Karayolu Taşıma Yönetmeliği, ticari taşıma yapan şoförler için 66 yaş sınırını belirledi. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, pandemi sonrası artan ticaret hacmini karşılamak için Aralık 2023'te "69 yaşından gün almamış olmak" sınırını geçici olarak değiştirdi.

Yeni düzenleme, 65 yaşını dolduran sürücüler için 3 yılda bir, 80 yaşını dolduranlar için ise 2 yılda bir ehliyet yenileme süresi belirledi. Bu işlemlerde, sürücülerin sağlık durumları göz önünde bulundurularak ehliyetlerini güncellemeleri gerekir.

Depremler nedeniyle Kahramanmaraş'ta sürücü eğitimi konusundaki zorluklar, sektörde yeni sürücü ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldı. Bu nedenle geçici düzenlemenin süresi uzatıldı.

Yeni düzenlemenin amacı, trafik güvenliğini artırmak ve yaşlı sürücülerin risklerini azaltmaktır. Yaşın sınırlandırılmasının amacı, özellikle ticari taşıma sektöründe daha genç ve dinamik bir sürücü profili oluşturmaktır.

Ehliyet yaş sınırındaki bu değişiklikler, trafiği daha güvenli hale getirmek için yapıldı. Sürücülerin bu yeni düzenlemelere uymaları ve gerekli yenileme işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlamaları çok önemlidir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Mehmet Şimşek, TÜSİAD toplantısında önemli açıklamalarda bulundu!
Bakan Mehmet Şimşek, TÜSİAD toplantısında önemli açıklamalarda bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa katliamının 29. yılında önemli mesaj verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa katliamının 29. yılında önemli mesaj verdi
Meteoroloji ilk kez bu kadar net uyardı! Kavurucu sıcaklar gidiyor, yağmur geliyor
Meteoroloji ilk kez bu kadar net uyardı! Kavurucu sıcaklar gidiyor, yağmur geliyor
Son dakika! Yargıtay, Adnan Oktar hakkındaki o kararı onadı!
Son dakika! Yargıtay, Adnan Oktar hakkındaki o kararı onadı!
Son Haberler
Altın fiyatlarına Jerome Powell etkisi! Altın yatırımcısı bu haber sizin için
Altın fiyatlarına Jerome Powell etkisi! Altın yatırımcısı bu haber sizin için
Ehliyette yaş sınırı değişti! İleri yaşta olanlar bu habere üzülecek
Ehliyette yaş sınırı değişti! İleri yaşta olanlar bu habere üzülecek
NBA, medya anlaşmaları: 76 milyar dolarlık gelir kesinleşti
NBA, medya anlaşmaları: 76 milyar dolarlık gelir kesinleşti
Filipinler’de 7.1 şiddetinde deprem: Ölü ya da yaralı yok…
Filipinler’de 7.1 şiddetinde deprem: Ölü ya da yaralı yok…
Bedava tatil yapmak isteyene müjde! İstanbul’da bedavaya tatil yapabilirsiniz
Bedava tatil yapmak isteyene müjde! İstanbul’da bedavaya tatil yapabilirsiniz
Son dakika! Malatya'da 4,3 büyüklüğünde 2. deprem meydana geldi!
Son dakika! Malatya'da 4,3 büyüklüğünde 2. deprem meydana geldi!
Çok Okunanlar
Ehliyette yaş sınırı değişti! İleri yaşta olanlar bu habere üzülecek
Ehliyette yaş sınırı değişti! İleri yaşta olanlar bu habere üzülecek
Altın fiyatlarına Jerome Powell etkisi! Altın yatırımcısı bu haber sizin için
Altın fiyatlarına Jerome Powell etkisi! Altın yatırımcısı bu haber sizin için
'Vatana ihanetten hesap vereceksin' : 11 Temmuz 2024 Perşembe gazete manşetleri
'Vatana ihanetten hesap vereceksin' : 11 Temmuz 2024 Perşembe gazete manşetleri
Aşure gününüz mübarek olsun : Tarım kredi Market, Muharrem ayına özel, indirimli aşure malzemesi fiyat listesini yayınladı
Aşure gününüz mübarek olsun : Tarım kredi Market, Muharrem ayına özel, indirimli aşure malzemesi fiyat listesini yayınladı
Gazeteci Cem Küçük AK Parti'ye seslendi! Şunu bir yapın artık, şu emekli işini çözmek zor mu?
Gazeteci Cem Küçük AK Parti'ye seslendi! Şunu bir yapın artık, şu emekli işini çözmek zor mu?
Elektrik, su, doğalgaz faturalarında sistem değişiyor! Zorunlu afet sigortası dönemi başlıyor
Elektrik, su, doğalgaz faturalarında sistem değişiyor! Zorunlu afet sigortası dönemi başlıyor
Yorumlananlar
Altında son durum ne, anlık altın fiyatları ne kadar? 11 Temmuz Perşembe güncel gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Altında son durum ne, anlık altın fiyatları ne kadar? 11 Temmuz Perşembe güncel gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Tüyler diken diken… Berlin sokakları kırmızı beyaz: İşte o görüntüler!
Tüyler diken diken… Berlin sokakları kırmızı beyaz: İşte o görüntüler!
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu, rakam belli oldu! Tüm emeklilere seyyanen zam mı olacak
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu, rakam belli oldu! Tüm emeklilere seyyanen zam mı olacak