  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın değil o kazandırdı! Gümüş rekor üstüne rekor kırıyor

Altın değil o kazandırdı! Gümüş rekor üstüne rekor kırıyor

Altın son zamanlarda birçok rekor kırıyor. Altının izini takip ederek gümüş on iki yıllık zirveye ulaştı.

Altın değil o kazandırdı! Gümüş rekor üstüne rekor kırıyor
Yayınlanma:

Gümüş spot piyasada 32,50 doları aşarak on iki yılın en yüksek seviyesini gördü. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki parasal gevşeme ve Çin'den gelen teşvik haberleri bu yükselişte önemli bir rol oynadı.

Gümüş sınırları aşıyor

2011'de 50 dolarlık rekorunun ardından bu yıl %35 değer artışıyla gümüş dikkat çekiyor.

Vergi uzmanı kötü haberi verdi! Yeni yılda büyük zam geliyorVergi uzmanı kötü haberi verdi! Yeni yılda büyük zam geliyor

Cep telefonları için yeni düzenleme kapıda! 3 bin 413 lira şartı geliyorCep telefonları için yeni düzenleme kapıda! 3 bin 413 lira şartı geliyor



Fed'in faiz indirimleri beklentisi, getirisi olmayan metaller için iyi bir ortam sağlıyor. Bu yıl gümüş yılın en iyi varlıkları arasında yer aldı.

Ayrıca gümüşün endüstriyel kullanımı, Çin'in ekonomisini canlandırma çabalarına yardımcı olabilir. Gümüş destekli borsa yatırım fonlarına olan talep de artıyor.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Ekonomi
Kredi kartı borcu olan yaşadı! 60 ay vade ile yapılandırma olacak
Kredi kartı borcu olan yaşadı! 60 ay vade ile yapılandırma olacak
İslam Memiş altın için sır verdi! Herkes o tarihe dikkat etsin
İslam Memiş altın için sır verdi! Herkes o tarihe dikkat etsin
İBB öğrencilere burs verecek! 100 bin öğrenciye 15 bin lira burs başvurusu
İBB öğrencilere burs verecek! 100 bin öğrenciye 15 bin lira burs başvurusu
KKM tarih oluyor! Toplam çıkış 1 milyar doları aştı
KKM tarih oluyor! Toplam çıkış 1 milyar doları aştı
Asgari ücret zammı için ilk rakamlar! 2025 asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı için ilk rakamlar! 2025 asgari ücret ne kadar olacak?
Altın rekor üstüne rekor kırıyor! 26 Eylül gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Altın rekor üstüne rekor kırıyor! 26 Eylül gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
12 bin TL anında ödeme yapılıyor! O banka resmen başvuruları kabul ediyor
12 bin TL anında ödeme yapılıyor! O banka resmen başvuruları kabul ediyor