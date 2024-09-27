Altın değil o kazandırdı! Gümüş rekor üstüne rekor kırıyor

Gümüş spot piyasada 32,50 doları aşarak on iki yılın en yüksek seviyesini gördü. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki parasal gevşeme ve Çin'den gelen teşvik haberleri bu yükselişte önemli bir rol oynadı.



Gümüş sınırları aşıyor



2011'de 50 dolarlık rekorunun ardından bu yıl %35 değer artışıyla gümüş dikkat çekiyor.

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Fed'in faiz indirimleri beklentisi, getirisi olmayan metaller için iyi bir ortam sağlıyor. Bu yıl gümüş yılın en iyi varlıkları arasında yer aldı.



Ayrıca gümüşün endüstriyel kullanımı, Çin'in ekonomisini canlandırma çabalarına yardımcı olabilir. Gümüş destekli borsa yatırım fonlarına olan talep de artıyor.