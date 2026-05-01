  3. CHP’li iki belediye birbirine girdi! Aralarındaki kriz mahkemeye taşındı!

Tekirdağ'da Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki iki belediye arasında yaşanan kriz büyüyor. Aynı partinin yerel yönetimleri bu kez mahkemelik oldu.

Eski otogar alanının devri konusunda anlaşamayan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Süleymanpaşa Belediyesi arasındaki kriz mahkemeye taşındı

CHP'li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, eski otogar alanının devri konusunda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile yaşanan anlaşmazlıkta sert ifadeler kullandı.

Alanın Süleymanpaşa Belediyesi'ne kazandırılması için mücadele ettiklerini belirten Nallar, Büyükşehir'in konuyu yargıya taşımasına tepki gösterdi. Nallar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e yönelik siteminde, "Bizi bizim partimiz mahkemeye verdi" diyerek parti içindeki çatlağı açık şekilde dile getirdi. Nallar "Büyükşehir Belediyesinin bizi mahkemeye vermesinden çok mutsuzum" sözleriyle sürecin geldiği noktaya dikkat çekti.

Eski otogar alanının Süleymanpaşa halkının kullanımına açılması gerektiğini vurgulayan Nallar, geri adım atmayacaklarını ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti.

Yaşanan gelişmeler, CHP içinde yerel yönetimler arasındaki uyum tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Aynı siyasi yapı içinde farklı adımlar atılması ve konunun kamuoyu önünde tartışılır hale gelmesi, "ortak akıl kayboldu" yorumlarına neden oldu.

Tekirdağ'da gözler şimdi iki belediye arasındaki davaya çevrilirken, kriz sadece hukuki değil siyasi bir sınamaya da dönüşmüş durumda. Sürecin nasıl sonuçlanacağı ve tarafların nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

Kaynak: SABAH

