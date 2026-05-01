Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başına geri dönüyor: Teknik direktör bile hazır!

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin başına geri dönüyor: Teknik direktör bile hazır!

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin başına geri dönüyor: Aday olup olmayacağı yönünde net bir açıklama yapması beklenen Aziz Yıldırım için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte önemli detaylar...

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye aday olacağı ve teknik direktörüyle anlaştığı iddia edildi!

Fenerbahçe'de yapılacak seçim öncesi gözler kulübün efsane başkanlarından olan Aziz Yıldırım'a çevrilmişti. Aday olup olmayacağı yönünde net bir açıklama yapması beklenen Aziz Yıldırım için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe Kulübü, 6-7 Haziran tarihlerinde seçim yapılacağını açıklamıştı. Alınan bu kararın ardından camia ve taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın aday olması yönünde çağrıda bulunmuştu. Uzun yıllar kulüpte başkanlık yapan ve 2 kez Ali Koç'a karşı seçim kaybeden Aziz Yıldırım'ın bir kez daha aday olacağı ve teknik direktörlük için de kulübün efsaneleri arasında yer alan isimle anlaştığı öne sürüldü.

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK

Radyogol'de yer alan habere göre: Fenerbahçe'de yapılacak seçim için Aziz Yıldırım, adaylık konusunda nihai kararını verdi. Tecrübeli futbol adamının aday olma kararı aldığı öne sürüldü.

AYKUT KOCAMAN İLE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Konuyla ilgili çıkan haberin detaylarında Aziz Yıldırım'ın teknik direktörünü bile belirlediği iddia edildi. Yıldırım'ın Aykut Kocaman ile anlaştığı ve seçimi kazanması halinde Kocaman'ı göreve getireceği aktarıldı.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan Aziz Yıldırım, önceki gün TV 100'e adaylığıyla ilgili kısa bir açıklama yapmıştı. Yıldırım, henüz net kararını vermediğini söylerken, adaylık için de yeşil ışık yakmıştı.

İşte Aziz Yıldırım'ın o sözleri:

"Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım. Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız. Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım. Ben şu anda ismi geçen hiç kimseyle görüşmedim."

2 İSİM ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Fenerbahçe'de yapılacak seçim öncesi Barış Göktürk ve Hakan Safi, adaylıklarını açıklamıştı. Ayrıca Mehmet Ali Aydınlar'ın da aday olma kararı aldığı ve kısa süre içerisinde resmi açıklama yapmasının beklendiği iddia ediliyor.

Kaynak: Haber7

