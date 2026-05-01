  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
Mevsimler şaşırdı, kış geri döndü! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

Yayınlanma:
MGM'nin son verilerine göre Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgası, etkisini önümüzdeki günlerde sürdürecek.
MGM'nin son verilerine göre Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgası, etkisini önümüzdeki günlerde sürdürecek. İstanbul'da sağanak yağışın yaklaşık 15 saat süreceği tahmin ediliyor.eteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacak ve hafta boyunca mevsim normallerinin altına düşecek.

Yağışlı havanın etkisiyle birlikte iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülme ihtimali bulunuyor.

ARALIKSIZ 15 SAAT SÜRECEK

Tahminlere göre İstanbul genelinde etkisini hissettirmeye başlayan serin hava dalgası, yerini uzun süreli ve kuvvetli yağışa bırakacak.

Hava Forum, yağışın yaklaşık 15 saat boyunca aralıksız etkili olacağını ve ani sıcaklık düşüşleri yaşanacağını aktardı.

Hava Forum paylaşımında, "Sevgili İstanbullular 18-24 arası öncü mini yağış kütlelerimiz bazı ilçelerde yağmur bırakabilir. Esas sağanak yağmur kütleleri ise gece 3'ten sonra megakente girecek" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımın devamında ise, "Cuma sabah 7-10 arası şakır şakır hızlı yağacak. Cuma ikindiden itibaren yağış etkisini kaybetmeye başlar" açıklamasında bulundu.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAKLAR ETKİLİ OLACAK

Bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim.

Özellikle batı ve iç bölgelerde, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili.

Sıcaklıklar batıda düşüşe geçiyor; bazı iç kesimlerde en düşük değerler 8-10 derece civarına iniyor.

Güney ve doğuda daha ılıman seyrediyor ancak yağışlı alanlar genişliyor.

YAĞMUR ÜLKEYİ ELE GEÇİRİYOR

Cumartesi günü yağışlı havanın doğuya ve kuzeye doğru ilerlemesi bekleniyor.

Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kuvvetli sağanaklar, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur öngörülüyor.

Sıcaklıklarda düşüş hız kazanırken, birçok ilde maksimum sıcaklıkların 10-15 derece bandına gerileyeceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞACAK

Pazar günü yağışların yer yer devam etmesi, soğuk hava kütlesinin etkisinin güçlenmesi bekleniyor.

Özellikle iç ve kuzeydoğu bölgelerde kar yağışı ihtimalinin artacağı öngörülüyor.

Yüksek noktalarda düşük sıcaklık değerleri ve kar görüleceği tahmin ediliyor.

DÜŞÜK SICAKLIKLAR HAKİM OLACAK

Pazartesi günü yağışlı havanın Karadeniz ve doğu kesimlerde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Batı bölgelerde yağışların azalacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça altında seyredeceği öngörülüyor.

Doğuda bazı illerde sağanak yağmurun hakim olacağı tahmin ediliyor.

HABERE YORUM KAT