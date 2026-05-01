Mevsimler şaşırdı, kış geri döndü! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAKLAR ETKİLİ OLACAK

Bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim.

Özellikle batı ve iç bölgelerde, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili.

Sıcaklıklar batıda düşüşe geçiyor; bazı iç kesimlerde en düşük değerler 8-10 derece civarına iniyor.

Güney ve doğuda daha ılıman seyrediyor ancak yağışlı alanlar genişliyor.