Mevsimler şaşırdı, kış geri döndü! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

ARALIKSIZ 15 SAAT SÜRECEK
Tahminlere göre İstanbul genelinde etkisini hissettirmeye başlayan serin hava dalgası, yerini uzun süreli ve kuvvetli yağışa bırakacak.
Hava Forum, yağışın yaklaşık 15 saat boyunca aralıksız etkili olacağını ve ani sıcaklık düşüşleri yaşanacağını aktardı.
Hava Forum paylaşımında, "Sevgili İstanbullular 18-24 arası öncü mini yağış kütlelerimiz bazı ilçelerde yağmur bırakabilir. Esas sağanak yağmur kütleleri ise gece 3'ten sonra megakente girecek" ifadelerine yer verdi.
Paylaşımın devamında ise, "Cuma sabah 7-10 arası şakır şakır hızlı yağacak. Cuma ikindiden itibaren yağış etkisini kaybetmeye başlar" açıklamasında bulundu.