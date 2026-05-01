Pişkinliğin böylesi: Memurların protesto ettiği başkan Görkem Duman’a CHP'den tebrik öpücüğü...

Buca Belediyesi’nde maaş alamayan işçiler grevdeyken sevgilisiyle Phuket'e tatile giden CHP'li Başkan Görkem Duman'a CHP üst yönetiminden tebrik öpücüğü geldi.

Belediye işçisi grevdeyken yılbaşında türkücü sevgilisi Sevcan Orhan'la Phuket adasına tatile gittiği için büyük tepki toplayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a partisinden şoke eden kutlama geldi.

Sabah'ın haberine göre Buca Belediyesi'nde memurlar, sosyal denge tazminatları ödenmediği için önceki gün iş bırakıp Basmane Meydanı'ndan Alsancak'taki CHP İzmir İl Başkanlığı binasına yürümüştü. Dün de eylemlerine belediye hizmet binaları önünde devam eden memurlar, başkanı protesto ederken, Görkem Duman'a CHP'den üst düzey bir kutlama geldi.

'ASLANLAR GİBİ ÇALIŞIYORSUN'

Buca'da dün Balkan kökenli vatandaşlar ile siyaset ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya getiren "Balkanlar'dan Buca'ya" isimli bir söyleşi düzenlendi. Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde, tarihi Pembe Köşk'te gerçekleştirilen etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman konuşmacı olarak katıldı.

Tamaylıgil, etkinlikte yaptığı konuşmada "Balkan Masası'nı iyi ki kurmuşuz. Aslan gibi çalışkan bir Belediye Başkanı Görkem Duman tarafından koordine edildi. Çok değerli arkadaşlarım orada görev yaptı ve Balkan Masası artık yine devam edecek" ifadelerini kullandı.

ALNINDAN ÖPTÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, konuşmasının ardından Başkan Duman'ı alnından öperek 'başarılı' çalışmaları için övdü. CHP'nin üst düzey bir isminin, skandallarıyla gündemden düşmeyen ve emekçiyi mağdur eden Buca Belediye başkanını "Aslan gibi çalışıyor" deyip alnından öpmesi şaşkınlık yarattı.

VERDİĞİ SÖZLERİ YERİNE GETİRMEDİ

Buca Belediyesi'nde yaşanan sosyal denge tazminatı krizi ile ilgili konuşan memurlar isyan etti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir memur Başkan Duman'ın kendilerine verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmediğini söyledi. Buca Belediyesi'nde yaklaşık 300 memur bulunduğunu belirten çalışan, "Kişi başı ortalama 250 bin liralık alacağımız birikti. Ha bugün ha yarın diyerek bugünlere kadar geldik. 7 aydır sosyal denge tazminatlarımız ödenmiyor. Artık yeter. Hakkımız olanı istiyoruz" dedi.

Yılbaşında ise maaşını alamayan işçiler iş bırakıp belediye önünde eylem yapmış, türkücü sevgilisi Sevcan Orhan'la birlikte Phuket'e tropikal ada tatiline çıkan Görkem Duman tepki çekmişti. Ortaya çıkan haberin ardından Duman apar topar ülkeye dönmüştü. Ayrıca Görkem Duman'ın, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun'u bankamatik personeli olarak belediyede istihdam ettiği öne sürülmüştü.

Mevsimler şaşırdı, kış geri döndü! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isim tahliye mi oluyor?

İBB Başkan Vekili Aslan ve Başkan Bingöl Tuzla’daki yeni hal projesini yerinde inceledi