Mourinho yine alay etti! Yorumculara büyük gönderme

Fenerbahçe, zorlu Manchester United maçı öncesinde ilk 11'ini oluşturmaya çalışıyor. Teknik heyet, Jayden Oosterwolde'nin uzun süredir sakatlığı nedeniyle sol bek mevkiinde zorluklarla karşı karşıya.

SOL BEK KRİZİ

Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının yanı sıra bu mevkide oynayabilecek Levent Mercan ve Filip Kostiç'in Avrupa müsabakalarında oynayabilecek oyuncular arasına isimlerinin yazılmaması Fenerbahçe'yi zor durumda bıraktı.

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Bununla birlikte, teknik heyetin bu zorluğu aşma stratejisi belirlendi. Bu müsabakada Sarı Lacivertlilerin sol bek olarak Mert Müldür'ü tercih etmesi bekleniyor. Kart cezasından kurtulan Bright Osayi-Samuel, United maçına sağ bek olarak başlayacak.