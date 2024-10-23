Dolandırıcıların yeni yöntemi! Bu kez öğrencilere burs tuzağıyla dolandırıyorlar

İnternet sitesi dolandırıcılığı her geçen gün artıyor. Burs yardımı bahanesiyle öğrencileri ağına düşürmek için dolandırıcılar SMS ve mail gönderiyor. Dolandırıcılar, öğrencilere burs yardımı verecek gibi görünen mesajlar gönderirken, "Geri ödemesiz burs başvurunuz onaylanmıştır" diyor. "Linke tıklayın ve bilgilerinizi girerek burs başvurunuzu tamamlayın" şeklinde bir mesaj göndererek iletişime geçtikleri kişileri ağlarına düşürmeye çalışıyor. Dolandırıcılar, bu bilgileri kullanarak öğrencilerin dijital cüzdanda bulunan bazı uygulamalara erişim sağlar.

25 Ekim'den önce benzin! Akaryakıta yeni zam açıklaması

Türkiye'de kapatılmıştı! Roblox'tan flaş açıklama

Uzman erbaş alımı başvuruları başladı! 310 erbaş alımı yapılacak

Uzmanlar, yardım bahanesini bir fırsat haline getirmeye çalışanlar için uyarılarda bulunuyor: ödenek bahanesiyle gelen linklere tıklamayın ve istenen bilgileri paylaşmayın.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların önlenmesi, maddi manevi zararların en aza indirilmesi ve farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerini bilgilendirdi.



Siber suç ve siber zorbalık, kişisel veri güvenliği, burs dolandırıcılığı, hesap kiralama dolandırıcılığı ve yasadışı bahis gibi konular hakkında bilgi vermek için broşürler dağıtıldı ve bu konular program tarafından tanıtıldı.