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E-devletten başvuru yapabilirsiniz! Doğalgaz destek ödemeleri yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programında kış dönemine ilişkin ödemelerin başladığını açıkladı. Bakanlık, 521 bin 411 hak sahibine 153,3 milyon lira ödeme yapacaklarını açıkladı.

E-devletten başvuru yapabilirsiniz! Doğalgaz destek ödemeleri yattı
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Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada 2022'den itibaren Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin başladığını hatırlattı.

Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin, Bakanlık tarafından e-Devlet üzerinde sunulan "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından başvurularını yapabileceğini belirten Göktaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının (SYD) başvuruları titizlikle incelediğini ve onaylandıktan sonra ödemelerin yapıldığını söyledi.

Doğal Gaz Tüketim Desteği aylık 188 lira ile 438 lira arasında değişen tutarlar üzerinden hesaplandığını belirten Göktaş, şunları söyledi:

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Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nın kış dönemine ilişkin ödemeleri başlatmak için bir süreç başladı. 521 bin 411 hak sahibine bu kapsamda 153,3 milyon lira ödeme yapacağız. Bu nedenle, ocak-kasım aylarında 653 bin 461 hak sahibine yaklaşık 1,4 milyar lira ödeme yapılmış olacak. PTT ödeme noktalarında destekten yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilirler."

Destekten yararlanmak için, Türk vatandaşı olmak, doğalgaz hizmeti verilen ilçe veya beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı aracılığıyla destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğalgaz aboneliği olmak, ödenecek faturanın mesken abone grubuna ait olması ve ilgili SYD Vakfı tarafından hak sahipliği kararı alınması gerekir.

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