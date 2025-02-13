Almanya’da hareketli dakikalar: Münih kentinde bir araba kalabalığa daldı! Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Almanya’da hareketli dakikalar: Münih kentinde bir araba kalabalığa daldı. Olayda ilk belirlemelere göre 2'si ağır 20 kişi yaralandı.

Reuters'ın haberine göre; Almanya'nın Münih kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Münih Polisi araç sürücüsünün olay yerinde yakalandığını ve tehlikenin olmadığını belirtti.

TERÖR SALDIRISI MI?

Detayları Ekol TV dış haberler şefi Abdullah Tevge şöyle aktardı; Münih'ten gelen son dakika bilgisine göre bir aracın kalabalıkta insanların olduğu alana daldığı ifade edildi. İlk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Ancak henüz arka plan bilgisi bulunmadı. Olayla ilgili soruşturmanın başladığı ekiplerin bölgede olduğu belirtildi. Birçok Alman gazetesi ve ajansı bir aracın kalabalığın içerisine daldığını ve 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırının terör saldırısı olup olmadığı bilinmiyor.

BENZER BİR SALDIRI YAŞANMIŞTI

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib A.'nın İslam karşıtı, aşırı sağ ve siyonizm destekçisi olduğu anlaşılmıştı.

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