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Eski eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurulmuştu: Talihsiz kadının cenazesi bugün toprağa verildi...

Nevşehir'de eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen iki çocuk annesi Servet Nur Şahin'in cenazesi toprağa verildi.

Eski eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurulmuştu: Talihsiz kadının cenazesi bugün toprağa verildi...
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Eski eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurulmuştu: Talihsiz kadının cenazesi bugün toprağa verildi...

Nevşehir'de eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Servet Nur Şahin'in cenazesi toprağa verildi. İki çocuk annesi Şahin'in cenazesi, öğle vakti Hacı Hamdi Tüfekçi Camisi'nde kılınan namazın ardından Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, genç kadının ailesi ve yakınları katıldı.

Eski eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurulmuştu: Talihsiz kadının cenazesi bugün toprağa verildi...

ESKİ EŞİNİ SİLAHLA VURDU

Olay, akşam saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi 215. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Emre Y. boşandığı eşini aracıyla takip etti. Sokakta arkasından gelen Emre Y., eski eşi 26 yaşındaki Servetnur Ş.'yi silahla ateş ederek ağır yaraladı.

Eski eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurulmuştu: Talihsiz kadının cenazesi bugün toprağa verildi...

KADIN CAN HAVLİYLE İŞ YERİNE SIĞINDI

Canını kurtarmak için olay yerinden kaçan kadın, aynı sokaktaki bir binanın giriş katında bulunan bir iş yerine sığınarak yardım istedi. İş yerinde bulunanlar tarafından yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Servetnur Ş.'yi hastaneye kaldırırken polis olay yerinde inceleme başlattı.

Eski eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurulmuştu: Talihsiz kadının cenazesi bugün toprağa verildi...

ESKİ EŞ TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan Emre Y. de olayda kullandığı silahı yol üstünde bir barakaya atarak polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Emre Y. daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Servetnur Ş. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eski eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurulmuştu: Talihsiz kadının cenazesi bugün toprağa verildi...

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