Avrupa’dan ilginç karar! Almanya Sağlık Bakanı, ülkede esrarın yasallaşacağını söyledi…

Almanya Sağlık Bakanı, esrarın yasallaştırılmasının bu baharda ülkede bir gerçeklik haline geleceğine inanıyor. Yasal hale gelmesiyle beraber esrarın uyuşturucu sınıfından çıkması bekleniyor.

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Avrupa’dan ilginç karar! Almanya Sağlık Bakanı, ülkede esrarın yasallaşacağını söyledi…

Yıllardır yarışmalar oluşturan esrar maddesi “Marihuana” Almanya’da yasallaşabilecek. Çalışmalar da sona gelinirken, bu yılın ilk çeyreğinde yasaklı maddeler listesinden çıkarılacak.

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Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Ulusal Parlamento olan Bundestag'ın Şubat ayında ülkenin uzun zamandır beklenen esrar yasasını onaylaması için bir hedef belirledi.

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ALMANYA’DA ESRAR SERBEST OLACAK

Alman yerel haberlerine göre, ülkede Nisan ile beraber esrar yasallaşacak. Bu karar Avrupa'da esrarı yasallaştıran ilk ülke anlamına geliyor. Yayıncı Deutsche Welle'nin haberine göre Lauterbach,

“Esrar Yasası'nın 19-23 Şubat arasındaki hafta Federal Meclis tarafından kabul edileceğini ve 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceğini varsaymaya devam ediyorum.”

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Almanya'nın mevcut iktidar koalisyonu, yasallaştırma sözü veren iktidara geldi. Ancak henüz bir yasa geçirmedi. Yasallaşması için şu üç başlık öne çıkıyor;

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  • Suç olmaktan çıkarılması.
  • 1 Nisan 2024'ten itibaren ev ekimi ve mülkiyeti.
  • Potansiyel olarak Temmuz ayında başlayacak olan "yetiştirme kulüpleri".

Diğer taraftan yasallaşmasına karşı çıkanlar da var. Almanya’nın 16 federal eyaletinde yasallaştırma konusunda endişeler oluştu.

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