Senegal’de cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelendi, halk protesto için sokağa döküldü!

Senegal’de 25 Şubat'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi olaylara sebep oldu. Halkın sokağa dökülüp kararı protesto etmesine karşı polis müdahale ederken, Cumhurbaşkanı Adayı Anta Babacar Ngom da gözaltına alındı.

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Senegal’de cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelendi, halk protesto için sokağa döküldü!

Senegal’de 25 Şubat'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesini protesto etmek amacıyla sokağa inen göstericilere polis müdahale etti. Çıkan olaylarda Cumhurbaşkanı Adayı Anta Babacar Ngom gözaltına alındı.
Senegal’de 25 Şubat'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesine karşı başkent Dakar'da protesto düzenlendi. Göstericiler, lastik yakarak bazı yolları trafiğe kapatırken, polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Çıkan olaylarda Cumhurbaşkanı Adayı Anta Babacar Ngom gözaltına alınırken, bir başka Cumhurbaşkanı Adayı Daouda Ndiaye ise polis tarafından darp edildiğini belirtti.

Senegal’de cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelendi, halk protesto için sokağa döküldü!

Eski Başbakan Aminata Toure de aracından iner inmez polis tarafından gözaltına alındığını ve Dakar'da bir polis karakoluna götürüldüğünü söyledi.

Senegal’de cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelendi, halk protesto için sokağa döküldü!
Cumhurbaşkanı Sall dün yaptığı açıklamada, aday listesi üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle seçimin belirsiz bir tarihe erteleneceğini duyurmuş, bazı muhalefet ve sivil toplum örgütleri bu kararı "kurumsal darbe" olarak nitelendirmişti. Batı Afrika'nın en istikrarlı demokrasilerinden biri olan Senegal’de daha önce hiçbir cumhurbaşkanlığı seçimi ertelenmemişti.

Senegal’de cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelendi, halk protesto için sokağa döküldü!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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