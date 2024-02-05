İsrail'den yeni skandal! İbranice dua eden komutan camiyi havaya uçurdu

İsrail ablukasındaki Gazze'den haberler gelmeye devam ederken bugün sosyal medyaya düşen bir video infial yarattı. Videoda İsrailli bir komutanın İbranice dua ettikten sonra camiyi vurduğu görüntüler yer alıyor.

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İsrail'den yeni skandal! İbranice dua eden komutan camiyi havaya uçurdu

Sosyal medyada paylaşılan bir video ile İsrail'in bir skandalı daha deşifre oldu.

Söz konusu videoda, Gazze Şeridi'ndeki bir İsrail Silahlı Kuvvetleri komutanının Şema duası okuduğu ve ardından bir dizi binayı patlattığı ve bunlardan birinin cami olduğunu söylediği anlar yer alıyor.

Söz konusu görüntüleri yayınlayan Times of Israel olayın nerede ve ne zaman meydana geldiğine dair bir bilgi bulunmadığını belirtti.

Sosyal medyada yer alan görüntülere dünyanın dört bir yanından tepki yağdı. Skandal ile ilgili IDF'den henüz bir yorum gelmedi.

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