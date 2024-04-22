Yalova’da kaçak midye operasyonu! 1 ton 150 kilo kaçak midye ele geçirildi

Yalova’nın Altınova ilçesinde 1 ton 150 kilo kaçak midye polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla ele geçirilirken gözaltına alınan 5 şüpheliye toplam 131 bin 210 lira para cezası kesildi.

YAYINLAMA
Google News
Yalova’da kaçak midye operasyonu! 1 ton 150 kilo kaçak midye ele geçirildi

Yalova’nın Altınova ilçesinde polis kontrolünde 1 ton 150 kilo kaçak midye ele geçirilirken gözaltına alınan 5 şüpheliye toplam 131 bin 210 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hersek Mahallesi Tersaneler Caddesi, tekne limanı önünde şüphe üzerine durdurduğu araçta kontrol gerçekleştirdi. Kontrolde denizden kaçak avcılığı yapılarak toplandığı anlaşılan 160 adet çuval içinde toplam 1 ton 150 kilo midye ele geçirildi.

Yalova’da kaçak midye operasyonu! 1 ton 150 kilo kaçak midye ele geçirildi

Araçta bulunan İ.S., R.Y., Z.K., R.K. ve S.A gözaltına alındı. Haklarında adli ve idari işlem başlatılan 5 şüpheliye toplamda 131 bin 210 lira para cezası kesildi.

Yalova’da kaçak midye operasyonu! 1 ton 150 kilo kaçak midye ele geçirildi
Ele geçirilen midyeler ekipler tarafından yeniden denize bırakıldı.

Müşterinin küflü çikolata paylaşımı, Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu koltuğundan etti!Müşterinin küflü çikolata paylaşımı, Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu koltuğundan etti!

Bekçi alımında müjde! 40 bin liraya personeller alınacakBekçi alımında müjde! 40 bin liraya personeller alınacak

Aman dikkat! İBAN’a para gönderirken sakın bu hatalara düşmeyin, borçlu çıkabilirsiniz!Aman dikkat! İBAN’a para gönderirken sakın bu hatalara düşmeyin, borçlu çıkabilirsiniz!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kayseri’de ilginç olay! Zehirlenen öğrencilerle ilgilenmek yerine, gazetecilere saldırdılar
Kayseri’de ilginç olay! Zehirlenen öğrencilerle ilgilenmek yerine, gazetecilere saldırdılar
İzmir'de soluk kesen operasyon! Eşini ve çocuklarını rehin alan cezaevi firarisi bakın polise nasıl ter döktürdü!
İzmir'de soluk kesen operasyon! Eşini ve çocuklarını rehin alan cezaevi firarisi bakın polise nasıl ter döktürdü!
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye ziyareti
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye ziyareti
Fatih’te tartıştığı çarşaflı kadını yerde sürüklemişti! O, şüpheli hakkında bakın kaç yıla kadar hapis cezası istendi!
Fatih’te tartıştığı çarşaflı kadını yerde sürüklemişti! O, şüpheli hakkında bakın kaç yıla kadar hapis cezası istendi!
Son Haberler
Irak ve Türkiye adına önemli gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra Irak'ta!
Irak ve Türkiye adına önemli gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl sonra Irak'ta!
Can Yaman meslektaşlarını hedef aldı! Onlar düşük maaşlı diziler yaparlar
Can Yaman meslektaşlarını hedef aldı! Onlar düşük maaşlı diziler yaparlar
Elektrikli araç alacaklar dikkat! Bu sorunu bilmiyorsunuz
Elektrikli araç alacaklar dikkat! Bu sorunu bilmiyorsunuz
Vali koltuğuna oturan minik öğrenciler, bakın ne istedi
Vali koltuğuna oturan minik öğrenciler, bakın ne istedi
Maltepe'de hareketli gece! Ticari taksi şoförü ve müşteri yumruk yumruğa birbirine girdi!
Maltepe'de hareketli gece! Ticari taksi şoförü ve müşteri yumruk yumruğa birbirine girdi!
Azılı haraç çetelerinin el bombalı saldırısı işte böyle görüntülendi!
Azılı haraç çetelerinin el bombalı saldırısı işte böyle görüntülendi!
Çok Okunanlar
Emekliye zam, memura fark! Merkez bankası merak edilen oranı açıkladı! Üç yeni düzenleme geliyor! Kim ne kadar alacak?
Emekliye zam, memura fark! Merkez bankası merak edilen oranı açıkladı! Üç yeni düzenleme geliyor! Kim ne kadar alacak?
22 Nisan 2024 Pazartesi Günlük Burç yorumları | Azim ve sebatla hedefinize mutlaka ulaşacaksınız!
22 Nisan 2024 Pazartesi Günlük Burç yorumları | Azim ve sebatla hedefinize mutlaka ulaşacaksınız!
Ünlü sanatçı Zara'yı görenler gözlerine inanamadı! 10 kilo veren ünlü sanatçı Zara, zayıflamanın tüyoların açıkladı
Ünlü sanatçı Zara'yı görenler gözlerine inanamadı! 10 kilo veren ünlü sanatçı Zara, zayıflamanın tüyoların açıkladı
Meteoroloji son güncel hava durumu tahminini açıkladı! 22 Nisan Pazartesi hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı?
Meteoroloji son güncel hava durumu tahminini açıkladı! 22 Nisan Pazartesi hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı?
Adana'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıktıp, uçuruma yuvarlandı!
Adana'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıktıp, uçuruma yuvarlandı!
Aksaray’da film gibi olay! Suçüstü yakaladığı hırsızla aynı evde mahsur kalan polisin yardımına itfaiye koştu!
Aksaray’da film gibi olay! Suçüstü yakaladığı hırsızla aynı evde mahsur kalan polisin yardımına itfaiye koştu!
Yorumlananlar
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı