Müşterinin küflü çikolata paylaşımı, Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu koltuğundan etti!

Esra isimli bir vatandaş dev bir markanın market zincirinden Patiswiss firması tarafından üretilen bir çikolata aldı. Eve gittiğinde çikolatanın küflü çıktığını gören vatandaş hayatının şokunu yaşadı.

Küflü ürünün fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan vatandaş, "Bir heves aldığım kahve eşlikçilerime bakın. Küflenmiş, çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine de daha var. Muhtemelen redarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var." ifadelerini kullandı.

Şirketin CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu ve firmayı da etiketleyen vatandaş hiç ummadığı bir tepki ile karşılaştı.Esra isimli sosyal medya kullanıcısının hakaret içermeyen eleştirisine bile tahammül edemeyen Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, tehdit ve aşağılama içeren bir yanıt verdi.

Patiswiss adındaki çikolata markasının ürettiği ve zincir marketlerde satılan çikolata ile ilgili yaşanan bir olay sosyal medyada büyük tepki çekti.Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu sosyal medyadan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun?Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın...

Bir de Linkedin'de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı.Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya, 'çöp' falan yazanlara.Bizim avukatların marka karalama, marka değeri düşürme vs. neler isteyeceğinden herkes habersiz.

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Ayrıca!!! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev Migros ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki! Haydi size kolay gelsin."

''Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim...''

Kurumsallıktan oldukça uzak ve tehditkar bir söyleme dayanan açıklama büyük tepki gördü. Tunaoğlu, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.Tunaoğlu'nun paylaşımını silmesi Patiswiss'i kurtaramadı. Dev market zincirlerinde satılan Patiswiss marka çikolatalar, küf şikayeti ve CEO Tunaoğlu'nun küstah tavırları nedeniyle raflardan toplatıldı. Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun müşterisini tehdit eden sözlerine ise sosyal medyada tepki yağdı.

''Sıfır vizyon, sıfır iletişim, sıfır marka temsili. Bunu ceo yapan çikolatayı almak mı? Tövbe...''

Sosyal medya kullanıcıları, bu çikolata ürününü bir daha kullanmayacaklarını belirtti. Bazı kullanıcılar ise söz konusu çikolata şirketinin "vergi kaçırdığına" dair iddialar ortaya attı.Yıldız, sosyal medyadan yaptığı yeni açıklama ile özür dileyerek CEO'luk görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yıldız, açıklamasında şunları söyledi;

KAMUOYUNA DUYURU

"Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini, hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendine misyon edinmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum. Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu sonuna kadar kabul ediyor, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden, sonrasında tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum.

Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum.

Görev değişikliği, Yönetim Kurulu kararıyla hızlıca ilan edilecektir.

Saygılarımla,"

Kaynak: Haber7

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